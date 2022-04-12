【俄烏開戰】Ｇ２０月底開財長會，各國就是否排除俄羅斯陷分歧

《經濟通通訊社１２日專訊》據日媒報道，二十國集團（Ｇ２０）將於本月２０日，在美國
華盛頓舉行財長和央行行長會議，各國就是否贊成俄羅斯代表參加會議產生分歧。歐美要求把俄
羅斯排除在外，美國財長耶倫考慮抵制會議，但中國、印度、巴西、南非力挺俄羅斯。自
１９９９年第１次Ｇ２０財長和央行行長會議召開以來，俄羅斯一直是成員。而Ｇ２０沒有規定
退出程序。（ｊｆ）
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