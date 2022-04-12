【外圍經濟】德國３月調和ＣＰＩ按年升７﹒６％，逾４０年最高

《經濟通通訊社１２日專訊》德國統計局周二公布數據，顯示德國３月份調和消費者物價指

數（ＣＰＩ）按年升７﹒６％，按月升２﹒５％，符合預期，是１９８１年秋季以來最高，主要

原因是俄烏開戰導致能源價格上升。歐洲央行將於本周四在法蘭克福開會，商討歐元區貨幣政策

走向。分析指出，面對能源價格上升，央行官員對提高利率的觀點愈來愈一致。（ｊｆ）

