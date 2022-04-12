【外圍經濟】德國３月調和ＣＰＩ按年升７﹒６％，逾４０年最高

《經濟通通訊社１２日專訊》德國統計局周二公布數據，顯示德國３月份調和消費者物價指
數（ＣＰＩ）按年升７﹒６％，按月升２﹒５％，符合預期，是１９８１年秋季以來最高，主要
原因是俄烏開戰導致能源價格上升。歐洲央行將於本周四在法蘭克福開會，商討歐元區貨幣政策
走向。分析指出，面對能源價格上升，央行官員對提高利率的觀點愈來愈一致。（ｊｆ）
【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票
|專訪12/04/2022
【騰訊領軍】黃耀宗：科技股仍須等待 騰訊炒區間吸引？（有片）
|專訪12/04/2022
【專訪】陶冬：通脹類型不同，聯儲加息難抑貨幣及人為因素（有片）
|財經熱話12/04/2022
【大手減持】阿里巴巴午後倒升戰百元關 反彈目標？（有片）
|FOCUS12/04/2022
【FOCUS】馬斯克落棋推特 「社媒之戰」引遐想
|財經熱話12/04/2022
內地復批遊戲版號騰訊網易無份 惟獲大行祝福逆市造好
|大行報告12/04/2022
【大行炒D乜】瑞信升瑞聲及財險目標價 惟削舜宇目標至$164
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰