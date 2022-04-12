《台股攻略－黃振宇》美國債息高企，台股失守１７０００點

《台股攻略》美股下挫，台股今日（１２日）晶圓雙雄及金融股普遍走弱，幸有橡膠及鋼鐵

股獲資金追捧，加權指數最終收１６９９１點，跌５７點，成交金額為新台幣２７４０﹒６３

億元，三大法人合共淨賣出新台幣１３０﹒４５億元，其中，外資已錄得連續６日淨賣出記錄。

橡膠及鋼鐵股獲資金進駐，橡膠股的申豐漲停，建大、南帝、國際中橡及台橡均升０﹒３％

至２﹒８％；鋼鐵股方面，雖然中鋼微跌０﹒１％，但威致、春雨、燁興、盛餘及運錩均升３％

至６％，東和鋼鐵及豐興均升超過１％。電子股方面，晶圓雙雄的台積電收新台幣５５７元，跌

０﹒２％；聯電收新台幣４７﹒３ 元，跌１﹒９％，續創近１年新低；華碩、國巨及日月光投

控均跌１％至２％；大立光升１﹒９％，聯發科升０﹒７％，研華升近１％。金融股的臺企銀跌

３﹒９％，聯邦銀跌３﹒５％，高雄銀、中再保及遠東銀均跌超過２％，國泰金及中信金則分別

升０﹒２％及０﹒８％。３月鎳價波動，從事電線電纜及不銹鋼產業的華新３月收入衝破新台幣

１６０億元，創下同期新高，按月增２３﹒１％，按年增４０﹒４１％。快篩試劑價格高企引發

爭議，衛生福利部部長陳時中保證降低價格，並將主動建立國家隊探購，消息帶動檢測股續升，

泰博升超過 ３％，創２０個月新高，ＡＢＣ－ＫＹ升２﹒６％，亞諾法升６﹒４％，寶齡富錦

則無起跌。

由於美國十年期債息飆升至２﹒８％，令科技股持續受壓，料短期大市仍然波動，需留意法

人動向，預計指數於１７０００點關口震盪，建議保持觀望。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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