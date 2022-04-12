《窩輪豪情－梁業豪》港股低位支持不俗

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為能源業、地產

建築業與電訊業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為藍月亮

（０６９９３）、中國海外發展（００６８８）與中銀香港（０２３８８），可用作買入其相關

認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，

則宜首選商湯（０００２０）、快手（０１０２４）與小米（０１８１０）。

若依現時美指期貨水平４３９１﹒７５計算，恒生指數的合理值為２０３０９。當然，筆者

開市前已於Ｐａｔｒｅｏｎ頻道內告訴大家，指數於早市初段跌抵該水平的機會只得一成，因市

場仍會憧憬內地降準減息，大市亦有騰訊（００７００）的利好消息支持。結果，現時三大指數

的偏高幅度達４％至８％不等，早市低但則仍待測試出來。恒指曾一度反彈上２１４３０，到達

了即市首個重要阻力位２１３１６。整體而言，港股的跌勢雖略見喘定，短期形勢尚屬向淡，好

友不應急於大舉反攻。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

