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即市新聞

12/04/2022 08:52

【虛幣世界】比特幣跌穿四萬美元，受美股拖累

　　《經濟通通訊社１２日專訊》通脹問題及美聯儲鷹派作風，令美股持續下挫，隔晚道指跌近
４００點，連帶加密貨幣市場一同潛水，其中比特幣已經失守４００００美元關口，以太幣亦跌
穿３０００美元的水平，其他山寨幣表現更差，Ｔｅｒｒａ的ＬＵＮＡ幣、ＳＯＬ和ＡＤＡ都以
兩位數的幅度虧損，Ｍｅｍｅ幣ＤＯＧＥ和ＳＨＩＢ跌幅更為顯著，整體加密貨幣市場交易較少

　　ＦｘＰｒｏ高級金融分析師Ａｌｅｘ　Ｋｕｐｔｓｉｋｅｖｉｃｈ表示，加密市場和股票之
間的相關性不斷增強，特別是與納斯達克指數，皆因兩個市場的性質都是以高估值炒賣為主，而
不是主打穩定收入；他注意到比特幣的５０天移動平均線下跌至接近４２０００美元，預計加密
貨幣未來的日子可能會更糟，假如情況持續，比特幣可能會直接通往３月低點３８０００美元附
近。
　　據經濟通據數顯示，比特幣現報３９７９９﹒９５（美元．下同），升０﹒６８％（２４小
時比較．下同）；以太幣現報２９９３﹒７９元，升０﹒４７％；艾達幣報０﹒９３３元，升
１﹒５２％；瑞波幣報０﹒７０４９元，升１﹒４４％。（ｕｌ）

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