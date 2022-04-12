《談國論企－黎偉成》銀行３月份增貸一成半穩經濟

《談國論企》中國的以商業銀行為主的金融機構貸款增長淨額，於２０２２年３月份同比增

長近一成半，止２月份之回落，更使一季度提升的幅度和略高於上年同期，乃要在新冠肺疫

ＣＯＶＩＤ－１９的變種病毒再度在境內若干市、鎮活躍新況，更力力地支持住戶及企業，使國

民經濟可以達致中央經濟工作會議定調的「穩字當頭，穩中有進」發展。要是國內生產總值

ＧＤＰ全年能夠達５﹒５％的增幅，肯定是不錯的表現矣。



＊但疫情反覆使企業及住戶一季度貸款欠穩＊



來自中國人民銀行所發布的最新金融統計資料，金融機構的人民幣貸款淨增額度於２０２２

年３月份達３﹒１３萬億元（見表一），同比增加１４﹒６％，止住２月份跌９﹒５％劣態，額

度不僅距１月份達３﹒９８萬億元創下單月統計高點佳態相去不遠，更使２０２２年一季度累計

淨增額度８﹒３４萬億元（見表二）的同比增長８﹒３７％，相對於２０２１年同期７﹒６７萬

億元所增的８﹒０２％要高０﹒３５個百分點，更比１－２份所升５﹒４６％提高２﹒８８個百

分點。

金融機構在２０２２年３月份的貸款，只是略為紓解２月份大減的其中憂疑，但實體經濟仍

然存在甚至潛伏不少困擾，特別是（甲）對企（事）業單位的貸款，於２０２２年一季度淨增

７﹒０８萬億元（見表三，下同），同比增加３４﹒８５％，而２０２１年同期則減１１﹒４％

，由減轉增乃因企業的（Ｉ）短線資金需求相當強勁，包括（ｉ）短期貸款淨增２﹒２３億元，

同比大幅增加８５﹒８３％，而上年首季度則減少４１﹒１７％至１﹒２萬億元；和（ｉｉ）票

據融資淨增８０２７億元，扭轉２０２１年１－３月份淨減少４，７８５億元之況。

企（事）業單位的短期貸款和票據融資有如斯強烈的需求，顯然受到疫情的影響。尤其是上

海、深圳等主要城市，３月份要作「動態清零」，有不同程度的封區封市，使企業的生產經營頗

受影響，需要更多流動性支持。

但疫情有所惡化，使企業的（ＩＩ）中長期貸款於２０２２年一季度淨增３﹒９５萬億元，

同比減少１１﹒６％的幅度，已比２月份淨增５０５２億元的５４％減幅，已屬少減，而上年同

期則達４﹒４７萬億元增長４７％。是季的經濟情況欠穩，特別是製造業生產與新訂單表現未如

理想，和房地產開發企業的開發投資的借貸續見審慎，為深層次的經濟問題。

和（ＩＩＩ）非銀行業金融機構的貸款期內淨減少８１億元，比上年一季度所減的２，

０８２億元少減９６﹒１％，尚可勉強接受。

至於（乙）金融機構對住戶的貸款，所受疫情衝擊更甚：於２０２２年一季度淨增額度僅達

１﹒２６萬億元，即使同比減少５０﹒７８％，卻比２月份淨減少３３６９億元略見回穩，而１

月份淨增８，４３０億元則同比減３３﹒６％。根據具體數據可解讀為疫情對消費者的購物意欲

影響反覆，因（１）短期貸款於一季度淨增１，９４３億元同比減少６６﹒６％，而２月份淨減

２９１１億元，１月份尚淨增１０６６億元而同比減少６９﹒３１％，意味３月份的情況不太差

。

（２）對住戶的中長期貸款於１－３月份淨增１﹒０７萬億元，同比減少４５﹒９％，而２

月份則淨減４５９億元，上年首季度則增５７﹒１５％而為２０２１年而為１﹒９８萬億元，疫

情反覆使居民減低置業意欲。



＊料經濟續保持穩字當頭穩中求進發展＊



中央經濟工作會議於２０２１年１２月８至１０日議決，對２０２２年的工作總基調為「穩

字當頭、穩中求進」，而「各方面要積極推出有利於經濟穩定的政策，政策發力適當靠前」，其

中：穩健的貨幣政策，要求是「靈活適度，保持流動性合理充裕」，重點在於流動性，要充裕的

同時，保持合理的水平。此點在銀行的信貸新向體現出來。

國務院總理李克強２０２２年３月５日發表《政府工作報告》，對國內生產總值ＧＤＰ增長

於２０２２年預期會達到５﹒５％左右，即使明顯低於２０２１年的８﹒１％升幅，已算是難得

的相對樂觀的預期，因：國際疫情嚴重、政局複雜多變以至經濟金融重重壓力，使中國的結構政

策要著力暢通國民經濟循環，而暫時延續「國內外雙循環」做法，致力達致穩就業保民生防風險

的目標。繼續做好常態化疫情防控，為其中重要政策性工作。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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