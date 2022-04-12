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即市新聞

12/04/2022 09:25

《異動股》新批遊戲版號名單無份，騰訊仍升近３％，網易升逾４％

　　《經濟通通訊社１２日專訊》騰訊（００７００）現價升２﹒８８％，報３６３﹒８元，該
股成交約１０６萬股，涉資３﹒８４億元。網易（０９９９９）升４﹒４９％為開市最佳藍籌，
報１４８﹒８元。
　　國家新聞出版署昨日（１１日）時隔８個月公布新一批國產遊戲版號名單，版號發放涉及
４５款遊戲，審批時間顯示為４月８日，惟未見騰訊（００７００）、網易（０９９９９）旗下
遊戲在本批名單內。
　　本次獲批的４５款遊戲中，５款為電腦遊戲，一款Ｓｗｉｔｃｈ主機遊戲，其餘３９款均為
手遊。上述名單包含心動公司（０２４００）的《派對之星》、創夢天地（０１１１９）的《小
心火燭》及百度（０９８８８）旗下《進擊的兔子》。金山軟件（０３８８８）旗下西山居開發
的電腦遊戲《劍網３緣起》、游族網絡（深：００２１７４）手遊《少年三國志：口袋戰役》、
三七互娛（深：００２５５５）的《夢想大航海》也榜上有名。
　　旗下手遊獲批版號股份走高；心動（０２４００）升１４﹒９８％，報２７﹒２５元，以現
價計，該股暫連升２日，累計升幅１６﹒７％；創夢天地（０１１１９）升６﹒９７％，報
４﹒４５元；百度（０９８８８）升１﹒４％，報１３０元；金山軟件（０３８８８）升
４﹒８９％，報２３﹒６元。
　　其餘手遊股同造好；中手游（００３０２）升７﹒４８％，報２﹒３元；網龍
（００７７７）升１﹒５３％，報１５﹒９２元。
　　現時，恒生指數報２１２７９，升７０點或升０﹒３３％，主板成交２６﹒８９億元。國企
指數報７２４７，升３９點或升０﹒５４％。恒生科技指數報４２４６，升５５點或升
１﹒３３％。
　　即月期指新報２１３１８，升１８９點，高水３９點。即月國指期貨報７２６６，升８５點
，高水１８點。即月科指期貨新報４２６４，升１１７點，低水７點。

　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊（００７００）　　　３６３﹒８０元　　升２﹒８８％
　　網易（０９９９９）　　　１４８﹒８０元　　升４﹒４９％
　　心動（０２４００）　　　　２７﹒２５元　升１４﹒９８％
　　創夢天地（０１１１９）　　　４﹒４５元　　升６﹒９７％
　　百度（０９８８８）　　　１３０﹒００元　　升１﹒４０％
　　金山軟件（０３８８８）　　２３﹒６０元　　升４﹒８９％
　　中手游（００３０２）　　　　２﹒３０元　　升７﹒４８％
　　青瓷遊戲（０６６３３）　　　４﹒４０元　　　　　無升跌
　　網龍（００７７７）　　　　１５﹒９２元　　升１﹒５３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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