《異動股》新批遊戲版號名單無份，騰訊仍升近３％，網易升逾４％

《經濟通通訊社１２日專訊》騰訊（００７００）現價升２﹒８８％，報３６３﹒８元，該

股成交約１０６萬股，涉資３﹒８４億元。網易（０９９９９）升４﹒４９％為開市最佳藍籌，

報１４８﹒８元。

國家新聞出版署昨日（１１日）時隔８個月公布新一批國產遊戲版號名單，版號發放涉及

４５款遊戲，審批時間顯示為４月８日，惟未見騰訊（００７００）、網易（０９９９９）旗下

遊戲在本批名單內。

本次獲批的４５款遊戲中，５款為電腦遊戲，一款Ｓｗｉｔｃｈ主機遊戲，其餘３９款均為

手遊。上述名單包含心動公司（０２４００）的《派對之星》、創夢天地（０１１１９）的《小

心火燭》及百度（０９８８８）旗下《進擊的兔子》。金山軟件（０３８８８）旗下西山居開發

的電腦遊戲《劍網３緣起》、游族網絡（深：００２１７４）手遊《少年三國志：口袋戰役》、

三七互娛（深：００２５５５）的《夢想大航海》也榜上有名。

旗下手遊獲批版號股份走高；心動（０２４００）升１４﹒９８％，報２７﹒２５元，以現

價計，該股暫連升２日，累計升幅１６﹒７％；創夢天地（０１１１９）升６﹒９７％，報

４﹒４５元；百度（０９８８８）升１﹒４％，報１３０元；金山軟件（０３８８８）升

４﹒８９％，報２３﹒６元。

其餘手遊股同造好；中手游（００３０２）升７﹒４８％，報２﹒３元；網龍

（００７７７）升１﹒５３％，報１５﹒９２元。

現時，恒生指數報２１２７９，升７０點或升０﹒３３％，主板成交２６﹒８９億元。國企

指數報７２４７，升３９點或升０﹒５４％。恒生科技指數報４２４６，升５５點或升

１﹒３３％。

即月期指新報２１３１８，升１８９點，高水３９點。即月國指期貨報７２６６，升８５點

，高水１８點。即月科指期貨新報４２６４，升１１７點，低水７點。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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騰訊（００７００） ３６３﹒８０元 升２﹒８８％

網易（０９９９９） １４８﹒８０元 升４﹒４９％

心動（０２４００） ２７﹒２５元 升１４﹒９８％

創夢天地（０１１１９） ４﹒４５元 升６﹒９７％

百度（０９８８８） １３０﹒００元 升１﹒４０％

金山軟件（０３８８８） ２３﹒６０元 升４﹒８９％

中手游（００３０２） ２﹒３０元 升７﹒４８％

青瓷遊戲（０６６３３） ４﹒４０元 無升跌

網龍（００７７７） １５﹒９２元 升１﹒５３％

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（ｈｃ）

