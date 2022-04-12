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12/04/2022 13:15

《異動股》京東升逾３％，德意志託管股數單日增逾六成

　　《經濟通通訊社１２日專訊》京東集團（０９６１８）現價升３﹒０６％，報２２２元，該
股成交約５００萬股，涉資１１﹒０８億元，盤中高見２２５﹒４元，最低見２１８元；美團
（０３６９０）升２﹒０３％，報１５０﹒５元；騰訊（００７００）升３％，報３６４﹒２元
；阿里（０９９８８）跌０﹒３６％，報９８﹒１５元。

＊料有更多中概股轉至香港＊

　　根據中央結算所（ＣＣＡＳＳ）資料顯示，由德意場志銀行託管的京東ＡＤＳ股份數目，由
截至上周五（４月８日）的６０５４３６２８１股增至本周一（４月１１日）的
９９４１８３３３３股，增幅超過６４％，持股比例亦由２２﹒６％升至３７﹒１１％。目前中
美審計問題仍然困擾美股中概股，令相關股份面對被美國證交所除牌的風險，估計未來將有更多
中概股將在美股轉到香港，而在由託管行轉到其他券商的過程涉及搬倉活動，投資者宜留意京東
股短期表現。
　　現時，恒生指數報２１１７８，跌２９點或跌０﹒１４％，主板成交６８３﹒４１億元。國
企指數報７１９９，跌８點或跌０﹒１２％。恒生科技指數報４１９２，升１點或升０﹒０４％

　　即月期指新報２１１８８，升５９點，高水９點。即月國指期貨報７２０３，升２２點，高
水３點。即月科指期貨新報４１９５，升４８點，高水２點。
　　上證綜合指數報３１７６，升９點或升０﹒２８％，成交２４１６﹒９３億元人民幣。
　　深證成份指數報１１５８７，升６７點或升０﹒５９％，成交１２２８﹒８３億元人民幣。

　
　　　　　　　　　表列ＡＴＭＸＪ股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　京東集團（０９６１８）　　　２２２元　升３﹒０６％
　　美團（０３６９０）　　　１５０﹒５元　升２﹒０３％
　　騰訊（００７００）　　　３６４﹒２元　　　　升３％
　　阿里（０９９８８）　　　９８﹒１５元　跌０﹒３６％
　　小米（０１８１０）　　　　１２﹒２元　跌１﹒２９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｐｃ）

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