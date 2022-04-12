《異動股》京東午後升幅擴大至５％，京東物流上海分部點恢復運力

《經濟通通訊社１２日專訊》京東集團（０９６１８）現價升５﹒２９％，報２２６﹒８元

，該股成交約７４６萬股，涉資１６﹒６２億元，盤中高見２２９﹒２元，最低見２１８元；京

東物流（０２６１８）升０﹒９２％，報１７﹒６元；京東健康（０６６１８）跌１﹒２１％，

報４９元。

在上海市政府力促「保供」的要求下，京東開通了「保供專區」，為上海市民提供生活物資

。然而，許多上海市民購買的京東保供專區產品不斷推遲發貨時間，令不少人質疑「保供」其實

並不能保障供應。

對此，京東方面表示，已經盡全力在支持上海保供工作。據《澎湃新聞》報道，京東物流內

部已發出緊急通知，在全國範圍內給出較大激勵政策，招募快遞員本周之內前往上海增援。此外

，京東也在上海本地通過眾包快遞的方式召集超過２５００多人加入終端配送，同時還調動整個

華東地區的倉儲能力來代替上海和昆山的倉儲能力，盡全力保障上海民生。



＊德意志託管股數單日增六成＊



另外，根據中央結算所（ＣＣＡＳＳ）資料顯示，由德意場志銀行託管的京東ＡＤＳ股份數

目，由截至上周五（４月８日）的６０５４３６２８１股增至本周一（４月１１日）的

９９４１８３３３３股，增幅超過６４％，持股比例亦由２２﹒６％升至３７﹒１１％。目前中

美審計問題仍然困擾美股中概股，令相關股份面對被美國證交所除牌的風險，估計未來將有更多

中概股將在美股轉到香港，而在由託管行轉到其他券商的過程涉及搬倉活動，投資者宜留意京東

股短期表現。

現時，恒生指數報２１４１５，升２０７點或升０﹒９８％，主板成交１０２３﹒４８億元

。國企指數報７３０３，升９５點或升１﹒３２％。恒生科技指數報４２８５，升９４點或升

２﹒２５％。

即月期指新報２１３９６，升２６７點，低水２０點。即月國指期貨報７２９９，升１１８

點，低水５點。即月科指期貨新報４２８４，升１３７點，低水１點。

上證綜合指數報３２１０，升４３點或升１﹒３６％，成交４１５０﹒６６億元人民幣。

深證成份指數報１１７４４，升２２４點或升１﹒９５％，成交２１８２﹒６３億元人民幣

。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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京東集團（０９６１８） ２２６﹒８元 升５﹒２９％

京東物流（０２６１８） １７﹒６元 升０﹒９２％

京東健康（０６６１８） ４９元 跌１﹒２１％

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（ｅｒ）

