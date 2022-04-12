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即市新聞

12/04/2022 14:56

《異動股》京東午後升幅擴大至５％，京東物流上海分部點恢復運力

　　《經濟通通訊社１２日專訊》京東集團（０９６１８）現價升５﹒２９％，報２２６﹒８元
，該股成交約７４６萬股，涉資１６﹒６２億元，盤中高見２２９﹒２元，最低見２１８元；京
東物流（０２６１８）升０﹒９２％，報１７﹒６元；京東健康（０６６１８）跌１﹒２１％，
報４９元。
　　在上海市政府力促「保供」的要求下，京東開通了「保供專區」，為上海市民提供生活物資
。然而，許多上海市民購買的京東保供專區產品不斷推遲發貨時間，令不少人質疑「保供」其實
並不能保障供應。
　　對此，京東方面表示，已經盡全力在支持上海保供工作。據《澎湃新聞》報道，京東物流內
部已發出緊急通知，在全國範圍內給出較大激勵政策，招募快遞員本周之內前往上海增援。此外
，京東也在上海本地通過眾包快遞的方式召集超過２５００多人加入終端配送，同時還調動整個
華東地區的倉儲能力來代替上海和昆山的倉儲能力，盡全力保障上海民生。

＊德意志託管股數單日增六成＊

　　另外，根據中央結算所（ＣＣＡＳＳ）資料顯示，由德意場志銀行託管的京東ＡＤＳ股份數
目，由截至上周五（４月８日）的６０５４３６２８１股增至本周一（４月１１日）的
９９４１８３３３３股，增幅超過６４％，持股比例亦由２２﹒６％升至３７﹒１１％。目前中
美審計問題仍然困擾美股中概股，令相關股份面對被美國證交所除牌的風險，估計未來將有更多
中概股將在美股轉到香港，而在由託管行轉到其他券商的過程涉及搬倉活動，投資者宜留意京東
股短期表現。
　　現時，恒生指數報２１４１５，升２０７點或升０﹒９８％，主板成交１０２３﹒４８億元
。國企指數報７３０３，升９５點或升１﹒３２％。恒生科技指數報４２８５，升９４點或升
２﹒２５％。
　　即月期指新報２１３９６，升２６７點，低水２０點。即月國指期貨報７２９９，升１１８
點，低水５點。即月科指期貨新報４２８４，升１３７點，低水１點。
　　上證綜合指數報３２１０，升４３點或升１﹒３６％，成交４１５０﹒６６億元人民幣。
　　深證成份指數報１１７４４，升２２４點或升１﹒９５％，成交２１８２﹒６３億元人民幣

　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　京東集團（０９６１８）　２２６﹒８元　升５﹒２９％
　　京東物流（０２６１８）　　１７﹒６元　升０﹒９２％
　　京東健康（０６６１８）　　　　４９元　跌１﹒２１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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