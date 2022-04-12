【新冠肺炎】交通部：合理設公路防疫檢查點，實行「日報告」制度

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》交通運輸部發布關於進一步統籌做好公路

交通疫情防控和保通保暢工作的通知。要求科學精準做好公路疫情防控工作；千方百計保障服務

區正常運行；科學合理設置公路防疫檢查點；協調聯動加強路網運行監測調度；全面排查處治力

爭盡快恢復運行；強化督導檢查推動任務落細落實。自２０２２年４月１２日起，實行公路保通

保暢信息「日報告」制度。

交通運輸部部長李小鵬分別主持召開專題會議和視頻調度會議，視頻連線上海、江蘇、浙江

、安徽四省（市）交通運輸主管部門，研究相關工作。全力做好保通保暢工作。

「當前疫情防控形勢嚴峻複雜，特別是上海等地受疫情影響，公路交通疫情防控和保通保暢

任務十分艱巨。」李小鵬表示，要切實履職盡責，認真落實「一斷三不斷」交通防疫總要求，從

嚴從緊統籌做好公路交通疫情防控和保通保暢工作，堅決阻斷病毒傳播渠道，確保交通網絡不能

斷、應急運輸綠色通道不能斷、必要的群眾生產生活物資運輸通道不能斷，切實維護人民群眾正

常生產生活秩序。

李小鵬還指出，要採取切實措施，要認真做好服務區滯留車輛人員的如廁、餐飲、休息、加

油等服務保障工作。要配合衛健等部門，在服務區科學加密設置核酸檢測點，解決貨車司機核酸

檢測不便的問題。



