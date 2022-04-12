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即市新聞

12/04/2022 12:45

《午市前瞻》政策風險下降科網後市向好，專家料２０８００有支持

　　《經濟通通訊社１２日專訊》恒生指數半日收市報２１１０２，跌１０６點或０﹒５％，主
板成交６２３﹒７９億元。恒生中國企業指數報７１６４，跌４３點或０﹒６１％。恒生科技指
數報４１５７，跌３３點或０﹒８１％。

＊黃偉康：不擔心大市跌穿２００００點＊

　　恒指受國家恢復審批遊戲版號帶動高開，但隨後即轉頭向下，安里控股主席兼行政總裁黃偉
康向《經濟通通訊社》表示，新一輪遊戲版號公布令市場憧憬針對科網監管放寬，但中美利差倒
掛，亦令人憂慮中國因封城而對經濟有損，故出現今日高開低走狀況。
　　但黃偉康指，技術走勢上不搶心恒指會再跌穿２００００點大關，因為早前由１８０００反
彈，大型基金已重新布倉，故再大跌機會不大。只是現時大家仍觀望遠中央的減息降準政策，故
此ＡＨ兩地股市成交萎縮，令市況轉弱。但他提到，幸而市場有逐步消化封城帶來的影響，如體
品股及須停產的蔚來（０９８６６）今日都見回升，料大市２０８００會有支持。

＊監管趨寬，科網股政策風險降低＊

　　今趟公布的遊戲版號當中並未包括藍籌遊戲股騰訊（００７００）及網易（０９９９９）旗
下遊戲，黃偉康解釋內地政府會逐步恢復審批，即使今次未輪到騰訊及網易，但消息起碼反映中
央並非停批遊戲版號。另外心動亦是騰訊持股的遊戲公司，故即使騰訊未有直接獲批版號也非完
全不利。他指，即使個別遊戲股今日高開後獲利回吐，但預期恢復版號審批已對遊戲股後市有助
益，籲多留意遊戲股。
　　黃偉康預期科網股走勢蠻向好，除今次恢復遊戲版號審批，另外早前國務院亦指在監管企業
同時要留意對金融市場帶來的震動，整體而言科網股的政策風險似乎有所降低，故現時值得留意
早前遭過份拋售的科網股，未來再大跌的機會已不大。（ｈｃ）

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