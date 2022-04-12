【北水炒Ｄ乜】淨流入２７﹒７億人幣，買美團沽騰訊

《經濟通通訊社１２日專訊》今日恒指高開７０點，報２１２７９點。最高升３１０點報

２１５１９點，最低跌２２０點報２０９８８點。恒指收報２１３１９點，升１１０點或

０﹒５２％。

按額度計算，北水全日淨流入２７﹒７億元人民幣，增加１１０﹒７％。北水淨買入最多的

個股依次是美團（０３６９０）、中國移動（００９４１）、中煤能源（０１８９８）；淨賣出

最多的依次是騰訊控股（００７００）、思摩爾國際（０６９６９）、工商銀行（０１３９８）

。

主板成交１２８３﹒５３億元增加５％。其中港股通成交２７９﹒５億元，佔總成交

２１﹒８％。



＊騰訊未在重批遊戲版號名單＊



內地去年開始著手監管遊戲行業，為避免青少年沉迷網遊，除了限制打機時間，又暫緩審批

遊戲版號，時隔超過８個月，國家新聞出版署昨日終公布新一批國產遊戲版號名單，涉及４５款

遊戲，惟未見龍頭騰訊及網易（０９９９９）旗下遊戲在名單內，但有大行指行業有望翻生兩股

可望受惠，今日兩股亦隨其他網遊股逆市造好，騰訊收市升逾３﹒６％，報３６６﹒４元；網易

升逾４％，收報１４８﹒４元。

美團升４﹒３４％報１５３﹒９元，北水淨買入８﹒６億元；中國移動升０﹒０９％報

５４﹒６５元，北水淨買入２﹒７億元；中煤能源升１４﹒０２％報６﹒７５元，北水淨買入

１﹒６億元。

騰訊控股升３﹒６２％報３６６﹒４元，北水淨賣出３﹒２億元；思摩爾國際跌１﹒５８％

報１６﹒１８元，北水淨賣出１﹒４億元；工商銀行跌０﹒６３％報４﹒７５元，北水淨賣出

１﹒１億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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美團 （０３６９０） ８﹒５８

中國移動 （００９４１） ２﹒７１

中煤能源 （０１８９８） １﹒５８

中國海洋石油 （００８８３） ０﹒９３

心動公司 （０２４００） ０﹒８３

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） －３﹒１５

思摩爾國際 （０６９６９） －１﹒４５

工商銀行 （０１３９８） －１﹒０６

快手 （０１０２４） －０﹒３８

中國海外發展 （００６８８） －０﹒３５

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