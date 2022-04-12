【北水炒Ｄ乜】淨流入２７﹒７億人幣，買美團沽騰訊

《經濟通通訊社１２日專訊》今日恒指高開７０點，報２１２７９點。最高升３１０點報
２１５１９點，最低跌２２０點報２０９８８點。恒指收報２１３１９點，升１１０點或
０﹒５２％。
按額度計算，北水全日淨流入２７﹒７億元人民幣，增加１１０﹒７％。北水淨買入最多的
個股依次是美團（０３６９０）、中國移動（００９４１）、中煤能源（０１８９８）；淨賣出
最多的依次是騰訊控股（００７００）、思摩爾國際（０６９６９）、工商銀行（０１３９８）
。
主板成交１２８３﹒５３億元增加５％。其中港股通成交２７９﹒５億元，佔總成交
２１﹒８％。
＊騰訊未在重批遊戲版號名單＊
內地去年開始著手監管遊戲行業，為避免青少年沉迷網遊，除了限制打機時間，又暫緩審批
遊戲版號，時隔超過８個月，國家新聞出版署昨日終公布新一批國產遊戲版號名單，涉及４５款
遊戲，惟未見龍頭騰訊及網易（０９９９９）旗下遊戲在名單內，但有大行指行業有望翻生兩股
可望受惠，今日兩股亦隨其他網遊股逆市造好，騰訊收市升逾３﹒６％，報３６６﹒４元；網易
升逾４％，收報１４８﹒４元。
美團升４﹒３４％報１５３﹒９元，北水淨買入８﹒６億元；中國移動升０﹒０９％報
５４﹒６５元，北水淨買入２﹒７億元；中煤能源升１４﹒０２％報６﹒７５元，北水淨買入
１﹒６億元。
騰訊控股升３﹒６２％報３６６﹒４元，北水淨賣出３﹒２億元；思摩爾國際跌１﹒５８％
報１６﹒１８元，北水淨賣出１﹒４億元；工商銀行跌０﹒６３％報４﹒７５元，北水淨賣出
１﹒１億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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美團 （０３６９０） ８﹒５８
中國移動 （００９４１） ２﹒７１
中煤能源 （０１８９８） １﹒５８
中國海洋石油 （００８８３） ０﹒９３
心動公司 （０２４００） ０﹒８３
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淨賣出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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騰訊控股 （００７００） －３﹒１５
思摩爾國際 （０６９６９） －１﹒４５
工商銀行 （０１３９８） －１﹒０６
快手 （０１０２４） －０﹒３８
中國海外發展 （００６８８） －０﹒３５
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