《美元走勢－羅明立》美匯仍有上漲動能，維持逢低買入

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １２５﹒７０ １２５﹒７３ １２５﹒１９

歐元╱美元 １﹒０８６５ １﹒０８８７ １﹒０８６０

英鎊╱美元 １﹒３０１０ １﹒３０３８ １﹒３００３

美元╱瑞郎 ０﹒９３２２ ０﹒９３２６ ０﹒９３０５

美元╱港元 ７﹒８３６５ ７﹒８３９０ ７﹒８３５２

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《美元走勢》周一（１１日）美匯指數調整後再上試１００水平，通脹預期升溫刺激美國國

債收益率急升，５年及１０年期收益率都升到２﹒８％以上，今晚（１２日）美國將公布最新的

消費物價指數，預期按年會升至８﹒５％。美國貨幣政策趨緊加上俄烏地緣局勢緊張的背景下，

相信美匯指數仍然有上漲動能，建議維持逢低買入策略。

歐元昨日反彈上１﹒０９３０後掉頭回落，歐盟正研究是否對俄實施石油禁運，成員國之間

意見不一，對俄能源依賴的德國及奧地利擔心禁運對經濟會產生重大衝擊，德國的決定最關鍵。

歐元初步阻力位於１﹒０９４０，有望繼續下跌，再試１﹒０８的承接。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 觀望

美元兌日圓 買入日圓 １２５﹒６０ １２４﹒００ １２６﹒００

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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