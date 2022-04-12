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12/04/2022 15:14

【新冠肺炎】港鐵周五起加強列車服務，文憑試期間增早上額外班次

　　《經濟通通訊社１２日專訊》港鐵公司（０００６６）宣布，隨著第五波新冠疫情緩和、政
府逐步恢復正常公共服務以及學校恢復面授課堂等，公司將由本周五（１５日）起逐步加強九條
鐵路線線、輕鐵及港鐵巴士的服務。全面加強服務後，九條鐵路線每周將合共增加約５２００班
車，港鐵重鐵服務在繁忙時段的班次和大部分非繁忙時段的服務將回復至今年１月第五波疫情爆
發前的水平。其中荃灣線調整後周一至周五繁忙時段，最快每２分鐘一班車。

＊輕鐵會行駛更多雙卡車輛＊

　　九條鐵路（將軍澳線、荃灣線、觀塘線、港島線、南港島線、屯馬線、東涌線、東鐵線及迪
士尼線）、輕鐵和港鐵巴士將由本周五起加強周末及公眾假期的列車服務，並由下周二（１９日
）起加密平日繁忙及非繁忙時段的班次。其中，輕鐵會行駛更多雙卡車輛增加載客量，以及加派
職員協助乘客。另外，東鐵線將於４月２５日（星期一）及４月３０日（星期六）進一步加密列
車班次。
　　與此同時，為方便考生提早出門參加中學文憑試，八條鐵路線（將軍澳線、荃灣線、觀塘線
、港島線、南港島線、屯馬線、東涌線及東鐵線）在４月２２日至５月１４日期間的考試日，將
於早上約六時至七時增加額外班次。公司會密切留意考試日的列車服務情況，有需要時會調派後
備列車加強服務。輕鐵及港鐵巴士亦會因應實際情況，於早上安排額外班次方便考生。（ｃｌ）

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