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12/04/2022 17:07

【新冠肺炎】賀一誠：疫情反覆，對「五．一」旅客量不樂觀

　　《經濟通通訊社１２日專訊》澳門行政長官賀一誠下午列席立法會全體大會時表示，由於周
邊地區疫情惡劣過去年，因此估計「五．一」黃金周旅客量亦會遇到問題。
　　他提到，澳門旅遊博彩業行業單一，客源單一，兩者疊加產生很大影響，現時訪澳旅客量已
跌至回歸年代，去年僅７００多萬人次，但現時澳門中小企數目龐大。２０００年全澳飲食業及
零售業在職員工２﹒２萬多人，店舖５４００多間；２０２０年從業員已達至７﹒４萬多人，店
舖９６００多間。如此龐大數量，卻僅服務６、７００萬旅客及本地人，造成疫下困難時期。
舖９６００多間。如此龐大數量，卻僅服務６、７００萬旅客及本地人，造成疫下困難時期。

＊向內地爭取放寬旅遊簽註＊

　　賀一誠指，政府一直向內地爭取放寬旅遊簽註，可惜因疫情發展，要求永遠畀疫情蓋過，大
數據顯示，內地人不願冒險來澳，去年澳門與國家文旅部已洽談好有４、５個省將恢復旅行團，
前提是只要有八成疫苗覆蓋率，但後來南京、廣東、浙江等地出問題，令計劃推遲到今年，但最
近各地又有零星個案，以至他對今個「五．一」假期訪澳旅客量不樂觀，但相信當這波疫情在內
地穩定後，當局會盡快爭取恢復旅行團工作。（ｃｌ）

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