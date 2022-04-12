【夜期時段】即月期指最新報２１３４３點，升４０點，高水２４點

《經濟通通訊社１２日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１３１５點，升１２點，低水４

點，最新報２１３４３點，升４０點，高水２４點，合約成交２０８張。

即月國指期貨在夜期時段開市報７２７８點，升１５點，高水１４點，最新報７２７７點，

升１４點，高水１３點，合約成交１４２張。

