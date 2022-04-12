【新冠肺炎】調查：本港中小企有信心戰勝疫情，需加強對科技投資

《經濟通通訊社１２日專訊》澳洲會計師公會進行關於第五波疫情對本港中小企業影響以及

亞太地區小型企業兩項調查，顯示香港大多數中小型企業有信心戰勝第五波疫情，不過，為了在

疫情緩和後有更好發展，小型企業需要增加對科技的投資和創新，並重新部署其商業策略。



＊疫情是轉變企業商業模式和消費模式主要催化劑＊



公會表示，在今年３月進行的調查中，有５５％的受訪者有信心所在的企業或僱主會戰勝第

五波疫情，有５７％的受訪者預計未來三個月的收入將大致維持正常狀況不變或有所增長。有

４２％的受訪者認為，在未來三個月，放寬社交距離限制措施將對中小企業產生最有利的影響，

其次是「保就業」計劃（１８％）和電子消費券（１２％）。當被問及最受第五波疫情影響的領

域時，超過三分之一（３５％）的受訪者提到了商業運作，其次是現金流（２６％）。

澳洲會計師公會大中華區分會中小企委員會主席陳銘嚴表示，疫情是轉變企業商業模式和消

費者消費模式的主要催化劑。在香港，越來越多的消費者使用網絡購物並使用數碼支付方式。隨

著社交距離限制將從４月中旬開始放寬，以及電子消費券等刺激措施的出台，小型企業應該繼續

進行創新、數碼化轉型和更新商業計劃，為２０２２年下半年實現復甦做好準備。



＊香港是唯一一個去年業務增長表現優於預期市場＊



公會在去年１１月、１２月對亞太區小型企業的調查顯示，雖然香港小型企業在去年錄得增

長的百分比低於４７％的調查平均值，但該數據從２０２０年的１６％強勁反彈至去年的３６％

，與２０１９年時錄得的數據相同。在１１個接受調查的市場中，香港是唯一一個去年業務增長

表現優於預期的市場。

而有助實現這一強勁反彈的因素包括，投資於科技獲得盈利的香港小型企業數量增加（去年

為４０％，而２０２０年為２５％）。同時，來自電子商務的收入也有所增加。超過半數

（５３％）的企業在去年有超過一成收入來自電子商務，這是香港自２０１７年以來的最高記錄

。

陳銘嚴表示，雖然香港小型企業在科技應用方面總體上仍未達到調查平均值，但去年的調查

結果釋放出一個積極信號，那就是更多的小型企業接受了數碼化轉型。

鑑於香港第五波疫情爆發，澳洲會計師公會在３月中旬對中小企業對當前和預期的業務表現

進行了調查。近３００名為中小企提供服務或經營╱受僱於中小企的香港會計及金融專業人士參

與了本次調查。澳洲會計師公會的第１３次亞太區小型企業調查對１１個亞太市場的４２５２名

小企業經營者或經理進行了調查，其中３１０名來自香港。該調查旨在了解小型企業的業務狀況

和商業信心，該調查於２０２１年１１月至２０２１年１２月期間進行。（ｂｎ）

