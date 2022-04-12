恒生薛永輝：恒指上月中旬或已見底，料下半年才見好轉

《經濟通通訊社１２日專訊》恒生投資管理董事兼投資總監薛永輝表示，恒生指數上月中旬

跌至１８２３５點已見底，認為當時市場情緒不太理性，暫時港股仍處於上落格局，原先預計港

股會於第二季開始復甦，但俄烏戰爭、疫情等因素均推遲了反彈進程。他強調，對港股持觀望態

度，相信中國政府的刺激政策有助支持經濟增長，其利好遲早能反映在市場上，預料要到下半年

才見好轉。而由於市場資金龐大，屆時反彈幅度及速度或非常高，尤其看好Ａ股表現。

薛永輝指出，過往在１９９８年亞洲金融風暴及２００８年金融海嘯，港股市帳率均跌至１

倍左右便見反彈，一般會視１倍市帳率為恒指底部。但港股上月急插至萬八點時的市帳率曾跌穿

０﹒８倍，目前仍徘徊於０﹒８８倍水平，因此需考慮調低市帳率所反映的底部預測。



＊科網企業監管政策已喘定，科網板塊將現復甦態勢＊



薛永輝又認為，內地針對科網企業的監管政策已經喘定，甚有放寬跡象，預計中資科技股今

年的表現會較去年好，強調科技股屬長遠增長板塊，政策風險的減低較美國加息更能左右科技股

表現，料板塊將呈現逐漸復甦態勢。

薛永輝建議，現時中國股票市場投資策略可專注投資得益於中國長遠結構性增長的股票，以

及受惠於政策支持的板塊，包括高質素非必需消費品如體育用品股；長遠戰略發展相關行業，如

人工智能、５Ｇ通訊、自動化製造、半導體、軟件等高科技產業；及與環保政策相關的新能源行

業股份。另可適時加入防禦性股票，包括必需消費品、估值較低同時憧憬樓市政策放寬的房地產

，及個別股息率較高的銀行金融股。



＊保守投資者或可考慮短年期優質債券＊



他又指，環球資產市場年初至今大部份資產類別的表現均下跌，反映外圍宏觀因素的影

響。建議較保守的投資者或可考慮短年期的優質債券，因其價格對息率變化的敏感度較低。而中

風險胃納的投資者或可考慮平衡型基金，因結合股債的多元組合有助降低波幅率，而個別基金或

可提供一定的收益。較進取的投資者可考慮直接投資股票。（ａｃ）



