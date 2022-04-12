《經濟通通訊社１２日專訊》中國中車（０１７６６）（滬：６０１７６６）發盈警，預計
今年第一季純利與去年同期相比，預計減少９﹒３９億元－１２﹒０７億元（人民幣．下同），
按年減少７０％－９０％；歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤料為虧損２﹒５１
億元到０億元，而去年同期為９﹒８４億元。
該集團指，報告期內業績的下降，主要是受新冠疫情對鐵路客運的持續影響等原因， 本期
相關主要產品銷售量下降所致。（ａｃ）
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12/04/2022 17:32
【企業盈警】中國中車料首季純利按年減少７０％－９０％
《經濟通通訊社１２日專訊》中國中車（０１７６６）（滬：６０１７６６）發盈警，預計
今年第一季純利與去年同期相比，預計減少９﹒３９億元－１２﹒０７億元（人民幣．下同），
按年減少７０％－９０％；歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤料為虧損２﹒５１
億元到０億元，而去年同期為９﹒８４億元。
該集團指，報告期內業績的下降，主要是受新冠疫情對鐵路客運的持續影響等原因， 本期
相關主要產品銷售量下降所致。（ａｃ）
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