【企業盈警】中國中車料首季純利按年減少７０％－９０％

《經濟通通訊社１２日專訊》中國中車（０１７６６）（滬：６０１７６６）發盈警，預計

今年第一季純利與去年同期相比，預計減少９﹒３９億元－１２﹒０７億元（人民幣．下同），

按年減少７０％－９０％；歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤料為虧損２﹒５１

億元到０億元，而去年同期為９﹒８４億元。

該集團指，報告期內業績的下降，主要是受新冠疫情對鐵路客運的持續影響等原因， 本期

相關主要產品銷售量下降所致。（ａｃ）

