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12/04/2022 10:01

【新冠肺炎】蔡若蓮：學生無快測不可上課，校長倡已打針者隔日測

　　《經濟通通訊社１２日專訊》全港中小學及幼稚園最快本月中起分別分階段復課，學生和教
職員都須每日早上進行快速測試，教育局副局長蔡若蓮表示，這是根據專家建議決定，相關安排
可能會令學生早上上學時較匆忙，提醒家長盡早協助學童適應。蔡若蓮又指，學校可以考慮以寫
手冊、拍照等方式讓學生呈報，不論是否有確診個案，學校都需要在早上１０時前向衞生署申報
，若學生忘記做快測，則不可以參與課堂。　

＊未打針學生不能參與非學術活動＊

　　蔡若蓮指，當局暫時未考慮以疫苗接種率，作為解除學生和教職員每日進行快速測試規定的
條件，認為現時疫情仍然嚴峻，學生即使已接種疫苗，都有感染風險。她又說未接種疫苗的學生
不能參與非學術活動，包括獲醫生批出豁免接種證明書的學生，她鼓勵健康狀況許可的學生應接
種疫苗。　
　　蔡若蓮又指，當局會為領取全津、半津及綜援等有需要學生免費提供快測套裝，預料涉及
３０多萬人。被問到為何不向所有學生免費提供快測套裝，她說，基於涉及公帑，希望善用資源
，相信因此帶來的負擔不會很大，強調當局會先幫助有需要的學生，若其他學生有需要，學校會
酌情處理。

＊小學校長冀局方為所有學生提供免費測試劑＊

　　有小學校長認為家長在執行上有一定困難，建議已接種疫苗的學生可以改為隔日檢測。他說
校方會每日收集學生檢測的照片，亦會在每班抽樣進行監察；如果學生上學前未完成快速檢測，
會酌情安排他們校內完成，否則會通知家長接走有關學生，或安排其他地方供學生自修。他又形
容每日做快測的規定等同量體溫，呼籲家長配合，但擔心家長購買快速測試劑會造成經濟壓力，
希望局方為所有學生都提供免費測試劑。（ｈｙ）

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