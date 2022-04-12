【新冠肺炎】蔡若蓮：學生無快測不可上課，校長倡已打針者隔日測

《經濟通通訊社１２日專訊》全港中小學及幼稚園最快本月中起分別分階段復課，學生和教

職員都須每日早上進行快速測試，教育局副局長蔡若蓮表示，這是根據專家建議決定，相關安排

可能會令學生早上上學時較匆忙，提醒家長盡早協助學童適應。蔡若蓮又指，學校可以考慮以寫

手冊、拍照等方式讓學生呈報，不論是否有確診個案，學校都需要在早上１０時前向衞生署申報

，若學生忘記做快測，則不可以參與課堂。



＊未打針學生不能參與非學術活動＊



蔡若蓮指，當局暫時未考慮以疫苗接種率，作為解除學生和教職員每日進行快速測試規定的

條件，認為現時疫情仍然嚴峻，學生即使已接種疫苗，都有感染風險。她又說未接種疫苗的學生

不能參與非學術活動，包括獲醫生批出豁免接種證明書的學生，她鼓勵健康狀況許可的學生應接

種疫苗。

蔡若蓮又指，當局會為領取全津、半津及綜援等有需要學生免費提供快測套裝，預料涉及

３０多萬人。被問到為何不向所有學生免費提供快測套裝，她說，基於涉及公帑，希望善用資源

，相信因此帶來的負擔不會很大，強調當局會先幫助有需要的學生，若其他學生有需要，學校會

酌情處理。



＊小學校長冀局方為所有學生提供免費測試劑＊



有小學校長認為家長在執行上有一定困難，建議已接種疫苗的學生可以改為隔日檢測。他說

校方會每日收集學生檢測的照片，亦會在每班抽樣進行監察；如果學生上學前未完成快速檢測，

會酌情安排他們校內完成，否則會通知家長接走有關學生，或安排其他地方供學生自修。他又形

容每日做快測的規定等同量體溫，呼籲家長配合，但擔心家長購買快速測試劑會造成經濟壓力，

希望局方為所有學生都提供免費測試劑。（ｈｙ）

