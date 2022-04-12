【特首選戰】李家超拜訪中國企業協會，下午將有兩場網上會面

《經濟通通訊社１２日專訊》宣布參選特首的前政務司司長李家超，今日到中國企業協會拜
訪１０個選委會委員，解釋施政理念，他認為委員的意見對寫政綱有參考價值。他又感謝中國企
業協會在經濟、民生等方面作出的貢獻，認為對香港舉足輕重。
李家超指，下午將有２場網上會面，向１００位不同界別的選委會委員解釋施政理念，屆時
會在網上平台直播。（ｈｙ）
【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票
|財經熱話12/04/2022
【虛幣世界】比特幣跌穿四萬美元，受美股拖累
|香港政情11/04/2022
【特首選戰】李家超會見政黨解釋施政理念 聽取不同意見撰寫政綱
|中國故事11/04/2022
《神州經脈》通脹數據高預期 中美十年債利差倒掛 A場再陷震盪
|財經熱話11/04/2022
舜宇3月出貨數據欠佳 花旗力撐難阻股價急插
|專訪11/04/2022
【專訪】陶冬：烏克蘭危機兼美聯儲加息格局 圓匯急貶（有片）
|專訪11/04/2022
【即市專訪】鄧聲興：港股雙重打擊 呢個板塊要避！（有片）
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰