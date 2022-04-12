【特首選戰】李家超拜訪中國企業協會，下午將有兩場網上會面

《經濟通通訊社１２日專訊》宣布參選特首的前政務司司長李家超，今日到中國企業協會拜

訪１０個選委會委員，解釋施政理念，他認為委員的意見對寫政綱有參考價值。他又感謝中國企

業協會在經濟、民生等方面作出的貢獻，認為對香港舉足輕重。

李家超指，下午將有２場網上會面，向１００位不同界別的選委會委員解釋施政理念，屆時

會在網上平台直播。（ｈｙ）

