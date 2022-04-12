《小傳日記》新ｇａｍｅ終於有得出，救市戲碼又一齣！

《小傳日記》噚日就講到廣州繼深圳同上海之後，都殊途同歸要封城控疫，「北上廣深」就

剩低北京未使封城，但身為京畿要地，最新都好似已經「半封城」，下令「北京市民非必要唔好

離京」。不過都有必要嘅時候，國家主席習大大就喺４月１０號出發去咗海南考察種子實驗室，

強調要「端穩中國飯碗，實現糧食安全」。不過有評論就話，係為咗唔想國家主席被抗疫措施所

限，所要就提早安排去四面環海嘅海南島，唔通真係為咗避疫？

唔知真定假啦，不過重點城市封控期間，阿爺都畀咗啲甜頭。千呼萬喚始出來公布咗新一

ｒｏｕｎｄ嘅遊戲版號，手遊佬嘅寒冬終於吹起第一陣暖風！４５隻獲批版號入面，心動公司

（０２４００）、創夢天地（０１１１９）、百度（０９８８８）同金山軟件（０３８８８）都

有旗下遊戲上榜，不過就唔見大隻嘅ＱＱ（００７００）同網易（０９９９９）。雖然榜上無名

，但其實創夢係ＱＱ有份嘅，心動又係Ｂ站（０９６２６）持股嘅，而Ｂ站都係ＱＱ持股嘅，計

落好多都係企鵝嘅子子孫孫，所以今次ＱＱ當然都無走雞啦！

據報上海解封之時遙遙無期，已經令到當地居民頂唔蒲，唔知今次有新ｇａｍｅ玩算唔算「

苦中一點甜」呢？事實上噚日就出現咗中美十年期國債利差倒掛情況，因為花旗收水時神州放水

，所以就搞到中國國債唔矜貴，可能會出現無人買情況。但係中國經濟狀況又係處於令人擔心嘅

程度，所以阿爺對於之前著力「教訓」科網手遊佬都要鬆綁，希望刺激一下經濟咁囉，請請！





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