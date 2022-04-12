【特首選戰】李家超：已獲逾７００張提名票，明天報名參選特首

《經濟通通訊社１２日專訊》宣布參選行政長官的李家超表示，截至今天６時，已爭取到逾

７００張提名票，決定明天（１３日）前往報名參選。

李家超晚上總結今日選舉行程，他表示，今日上午拜會了中國企業協會，下午舉行了兩場視

頻會議，參與的選委約１００人，來自不同界別，他們都給予很多寶貴意見，有利他撰寫政綱。

李家超表示，會繼續舉辦交流會，亦非常感謝競選辦人員連日來努力，與他一同致電予選委

及辦網上視頻會議。（ｂｉ）

