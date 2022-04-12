《真知灼見－溫灼培》法國選舉告訴我們甚麼？

《真知灼見》於剛過去的周日（１０日），法國舉行了第一輪的總統大選。初步點票結果顯

示，現任總統馬克龍與極右的勒龐相繼勝出。當中馬克龍的得票率略高於對手，得到

２７﹒３５％選票。勒龐得票率為２３﹒９７％。兩人得票率可謂相當接近。至於第二輪，也是

最後一場的選舉，將於本月２４日舉行。現階段難謂誰能勝出。



＊勒龐理念傾向支持歐洲獨立自主＊



基於勒龐有機會勝出，我們實在有必要多了解她的政治理念。根據《維基百科》所指，勒龐

是美國和北約組織的反對者，曾說過一旦當選要讓法國退出北約組織。另外有趣的是，勒龐竟然

是普京的支持者，在俄烏事件未爆發前，曾呼籲法國要與俄羅斯加強合作。當然，在爆發俄烏事

件後，她也譴責俄羅斯，但仍表示如事件一旦過去，將願意與俄羅斯再次成為盟友。

據上述《維基百科》給予的資料，帶出了兩個重要訊息。假使勒龐上台，可想象法國將有機

會帶領歐盟走向更獨立自主路線，減少對美國的依賴。事實上，唯有這樣，歐洲才能有一天成為

全球三足鼎立，即中美及歐洲的一環。而當歐洲再次強大，歐洲經濟及歐元匯價才能被看高一線

。

第二個帶出的重要訊息，是勒龐相當務實，心知歐盟與俄羅斯在能源及經濟上互相依賴，竟

然在今天的俄烏形勢下，仍表示如事件過去願意與俄羅斯再次成為盟友。說出這樣的話，而不被

現今人民情緒影響，這確有政治家的遠見及魄力。由於勒龐的國際政治立場相當明顯，現在就看

法國人的選擇了。如在現時法國普遍反俄羅斯的情緒下，法國人依然選擇勒龐，將足以反映法國

人求變，尋求歐洲走向更獨立自主的心態。法國作為歐洲一個大國，其取向料將影響歐洲未來局

勢。就讓我們觀看本月２４日的次輪選舉結果。

《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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