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即市新聞

12/04/2022 10:01

《雅談保險－吳詩雅》保險商實踐環境、社會及管治可持續發展策略

　　《雅談保險》當我們都在期盼第五波疫情能快點結束之際，其實這一場前所未有的全球健康
危機，更加突顯一些一直存在的社會問題，例如社會部分人士因著各種原因而未能好好保障自身
及家庭。

＊制訂積極且具建設性的ＥＳＧ策略＊

　　在疫情對經濟及社會帶來衝擊的大前提下，現時社會各界對大企業履行環境、社會及管治
（ＥＳＧ）方面亦抱有期望，冀望商企能積極投放資源以回應巿場的需求，從而建設一個可持續
的社會。其實保險公司已在這方面走在前方，協助推動發展一個更低碳、包容及公平的社會。筆
者公司的業務策略及未來發展核心也有列入這些範疇。
　　儘管疫情為日常生活帶來不同的挑戰，然而保險公司洞悉到現時較迫切的問題是部分社群因
種種原因欠缺自身及家庭保障。為幫助更多人更平等地獲得適切的保障，業界的可持續發展策略
仍重點關注與經營所在社區相關的健康問題、教育（特別是理財教育）以及以安全方式建立社區
的抗逆力，助人們活出更豐盛的人生。
　　再者，財富保障產品不應只是富裕人士的專利，也不應被誤解為「易買難賠」，所以近年保
險公司已陸續推出一些入門級別的產品，旨在滿足低收入家庭、首次購買者及年輕人的需求，協
助他們更輕鬆地獲得適切的保障，同時達到財富累積這些長遠目標。當面對突如其來的經濟難關
時，都可透過這些預先安排的安全網來渡過，暫緩財務壓力。
　　很多人認為教育要從小做起，但其實理財概念亦然。為支持經合組織舉辦的「世界理財周」
，筆者公司早前便與卡通頻道合作製作多國語言的短片系列，以生動有趣的方法，為３５００萬
個亞洲家庭推廣兒童理財概念，並提供不同網上遊戲及教材。即使在居家抗疫期間，家長及老師
也可借助這些教材向下一代灌輸金融理財的知識。

＊免費支援，與市民攜手渡難關＊

　　除了長遠支援外，業界也推出了多項舒困措施，以解決社會的在疫情期間的短期需要。例如
向基層市民免費派發抗疫物資或快速檢測包、為受強制隔離人士提供財務資助、疫苗全護基金等
多項免費保障，希望能與港人一同渡過難關。
　　推動可持續發展理念是一條漫長的道路，亦是實踐企業社會責任的重要一環。在聯合國的可
持續發展目標中，第三個目標正正是「良好健康與福祉」。身為保險業一員，我們應當以推動這
個目標為己任，促使不同年齡和各階層的人士都可以享有健康的生活方式。
《保誠首席市場拓展及保險夥伴營銷總監　吳詩雅》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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