《雅談保險－吳詩雅》保險商實踐環境、社會及管治可持續發展策略

《雅談保險》當我們都在期盼第五波疫情能快點結束之際，其實這一場前所未有的全球健康

危機，更加突顯一些一直存在的社會問題，例如社會部分人士因著各種原因而未能好好保障自身

及家庭。



＊制訂積極且具建設性的ＥＳＧ策略＊



在疫情對經濟及社會帶來衝擊的大前提下，現時社會各界對大企業履行環境、社會及管治

（ＥＳＧ）方面亦抱有期望，冀望商企能積極投放資源以回應巿場的需求，從而建設一個可持續

的社會。其實保險公司已在這方面走在前方，協助推動發展一個更低碳、包容及公平的社會。筆

者公司的業務策略及未來發展核心也有列入這些範疇。

儘管疫情為日常生活帶來不同的挑戰，然而保險公司洞悉到現時較迫切的問題是部分社群因

種種原因欠缺自身及家庭保障。為幫助更多人更平等地獲得適切的保障，業界的可持續發展策略

仍重點關注與經營所在社區相關的健康問題、教育（特別是理財教育）以及以安全方式建立社區

的抗逆力，助人們活出更豐盛的人生。

再者，財富保障產品不應只是富裕人士的專利，也不應被誤解為「易買難賠」，所以近年保

險公司已陸續推出一些入門級別的產品，旨在滿足低收入家庭、首次購買者及年輕人的需求，協

助他們更輕鬆地獲得適切的保障，同時達到財富累積這些長遠目標。當面對突如其來的經濟難關

時，都可透過這些預先安排的安全網來渡過，暫緩財務壓力。

很多人認為教育要從小做起，但其實理財概念亦然。為支持經合組織舉辦的「世界理財周」

，筆者公司早前便與卡通頻道合作製作多國語言的短片系列，以生動有趣的方法，為３５００萬

個亞洲家庭推廣兒童理財概念，並提供不同網上遊戲及教材。即使在居家抗疫期間，家長及老師

也可借助這些教材向下一代灌輸金融理財的知識。



＊免費支援，與市民攜手渡難關＊



除了長遠支援外，業界也推出了多項舒困措施，以解決社會的在疫情期間的短期需要。例如

向基層市民免費派發抗疫物資或快速檢測包、為受強制隔離人士提供財務資助、疫苗全護基金等

多項免費保障，希望能與港人一同渡過難關。

推動可持續發展理念是一條漫長的道路，亦是實踐企業社會責任的重要一環。在聯合國的可

持續發展目標中，第三個目標正正是「良好健康與福祉」。身為保險業一員，我們應當以推動這

個目標為己任，促使不同年齡和各階層的人士都可以享有健康的生活方式。

《保誠首席市場拓展及保險夥伴營銷總監 吳詩雅》



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