《輪證國度－劉嘉寳》美本周公布多項經濟數據，５月議息或有啟示

《輪證國度》俄烏局勢尚未明朗，加上預期美聯儲貨幣政策加快緊縮，美債收益率持續上行

，市場情緒普遍受壓。本星期美國有多項重要經濟數據公布，３月ＣＰＩ數據及多名聯儲局官員

也會在本周發表講話，對於聯儲局５月３日議息或有所啟示。

港股假期前夕交投縮量，預料維持盤整上落格局，市場情緒仍然較為謹慎。

在市場多項不明朗因素下投資者宜以短線操作為主。留意因復活節假期港股於周五休市，至下周

二復市。港股通南向亦將於周五暫停至下周二恢復。

美團（０３６９０）日前連跌４日。今早低開後反覆向上，午後隨大市倒升，現於１５３元

水平，２０天線失而復得。

另外，國家新聞出版署復批遊戲版號，雖然首批名單未見騰訊（００７００）。但隔晚騰訊

ＡＤＲ收市價較港股上日收市升４﹒１％。今早高開近３％領升，收報３６６元，終止四連跌。

投資者如看好美團股價走勢，可留意美團購２８８８９，行使價１８８﹒９８元，實際槓桿

４﹒６倍，引伸波幅６４﹒８％，換股比率１００兌１，２０２２年８月１６日到期。

相反，看淡則可留意美團沽１１４７５，行使價１２５﹒１５元，實際槓桿２﹒１倍，引伸

波幅６９﹒６％，換股比率１００兌１，２０２２年１２月２１日到期。

投資者如看好騰訊股價走勢，可留意騰訊購２８８８７，行使價４２７﹒３８４元，實際槓

桿３﹒８倍，引伸波幅４５﹒１％，換股比率４８５﹒４３７兌１，２０２３年３月２３日到期

。

相反，看淡則可留意騰訊沽１４２４７，行使價２９８﹒８元，實際槓桿４﹒９倍，引伸波

幅４６﹒１％，換股比率１００兌１，２０２２年９月２２日到期。

《國泰君安股票衍生工具銷售副總裁 劉嘉寳》



註：本文不構成任何要約，招攬或邀請，建議或推薦。本結構性產品為複雜產品及並無抵押品。

如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款項。結構性產品之價格可升可跌

，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。莊家可能是唯一報價者。投資前應了解

產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全詳情。



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

