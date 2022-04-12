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即市新聞

12/04/2022 19:28

《輪證國度－劉嘉寳》美本周公布多項經濟數據，５月議息或有啟示

　　《輪證國度》俄烏局勢尚未明朗，加上預期美聯儲貨幣政策加快緊縮，美債收益率持續上行
，市場情緒普遍受壓。本星期美國有多項重要經濟數據公布，３月ＣＰＩ數據及多名聯儲局官員
也會在本周發表講話，對於聯儲局５月３日議息或有所啟示。
　　港股假期前夕交投縮量，預料維持盤整上落格局，市場情緒仍然較為謹慎。
在市場多項不明朗因素下投資者宜以短線操作為主。留意因復活節假期港股於周五休市，至下周
二復市。港股通南向亦將於周五暫停至下周二恢復。
　　美團（０３６９０）日前連跌４日。今早低開後反覆向上，午後隨大市倒升，現於１５３元
水平，２０天線失而復得。
　　另外，國家新聞出版署復批遊戲版號，雖然首批名單未見騰訊（００７００）。但隔晚騰訊
ＡＤＲ收市價較港股上日收市升４﹒１％。今早高開近３％領升，收報３６６元，終止四連跌。
　　投資者如看好美團股價走勢，可留意美團購２８８８９，行使價１８８﹒９８元，實際槓桿
４﹒６倍，引伸波幅６４﹒８％，換股比率１００兌１，２０２２年８月１６日到期。
　　相反，看淡則可留意美團沽１１４７５，行使價１２５﹒１５元，實際槓桿２﹒１倍，引伸
波幅６９﹒６％，換股比率１００兌１，２０２２年１２月２１日到期。
　　投資者如看好騰訊股價走勢，可留意騰訊購２８８８７，行使價４２７﹒３８４元，實際槓
桿３﹒８倍，引伸波幅４５﹒１％，換股比率４８５﹒４３７兌１，２０２３年３月２３日到期

　　相反，看淡則可留意騰訊沽１４２４７，行使價２９８﹒８元，實際槓桿４﹒９倍，引伸波
幅４６﹒１％，換股比率１００兌１，２０２２年９月２２日到期。
《國泰君安股票衍生工具銷售副總裁　劉嘉寳》
　
註：本文不構成任何要約，招攬或邀請，建議或推薦。本結構性產品為複雜產品及並無抵押品。
如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款項。結構性產品之價格可升可跌
，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。莊家可能是唯一報價者。投資前應了解
產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全詳情。
　
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