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12/04/2022 09:23

【聚焦人幣】人幣中間價貶１５０點子止步三連漲，報６﹒３７９５

　　《經濟通通訊社１２日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３７９５，
較上個交易日跌１５０點子，止步三連漲，創近一周最低，上個交易日報６﹒３６４５。
　　受美國聯儲局鷹派訊號推動，美元周一紐約尾盤繼續保持在２年高位。而法國總統馬克龍在
首輪總統選舉投票中領先，亦提振了因俄烏戰爭而疲弱的歐元。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒３７９５　＋１５０﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　６﹒９４００　　＋９４﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒０８３３　－３４０﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８１３９　　＋２０﹒９０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒３０８６　＋１０５﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒７３２４　－１３３﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒３５０７　　－３５﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒６７１８　　＋２４﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒８４８１　＋３１５﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒０４７０　－１４９﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６６３９　　＋１４﹒８０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１３﹒０１０６　＋１７７﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒２８６７　－１２０﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９３﹒５９００　　＋５０﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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