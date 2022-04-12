【聚焦人幣】人幣中間價貶１５０點子止步三連漲，報６﹒３７９５

《經濟通通訊社１２日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３７９５，

較上個交易日跌１５０點子，止步三連漲，創近一周最低，上個交易日報６﹒３６４５。

受美國聯儲局鷹派訊號推動，美元周一紐約尾盤繼續保持在２年高位。而法國總統馬克龍在

首輪總統選舉投票中領先，亦提振了因俄烏戰爭而疲弱的歐元。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒３７９５ ＋１５０﹒００

１歐元╱人民幣 ６﹒９４００ ＋９４﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒０８３３ －３４０﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８１３９ ＋２０﹒９０

１英鎊╱人民幣 ８﹒３０８６ ＋１０５﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒７３２４ －１３３﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒３５０７ －３５﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒６７１８ ＋２４﹒００

１瑞郎╱人民幣 ６﹒８４８１ ＋３１５﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒０４７０ －１４９﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６６３９ ＋１４﹒８０

１人民幣╱俄羅斯盧布 １３﹒０１０６ ＋１７７﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒２８６７ －１２０﹒００

１人民幣╱韓元 １９３﹒５９００ ＋５０﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

