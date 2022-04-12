《鍾之日記》維穩出口又出手，版號破冰利手遊

《鍾之日記》４月１２日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



市場憂慮美通脹繼續熾熱，美國１０年期債息升穿２﹒７９厘，拖累美股周一急挫，市場關

注今晚公布３月份消費者物價指數（ＣＰＩ）數據，香江魚缸反覆向上。

恒指今早仍高開７０點，報２１２７９，之後升幅擴大，最多升２２１點，高見２１４２９

，受制廿天線後升勢不保，午後一度倒跌逾２００點低見２０９８８，受Ａ股午後有國家隊維穩

抽高，港股升幅也擴大，升穿今早高位，一度飆３１０點，高見２１５１９，但仍受制廿天線（

現處２１５３５）。恒指最終收報２１３１９，升１１０點或０﹒５２％。北水流入增至１７億

元，大市全日成交１２８３﹒５３億元。國指升５５點或０﹒７８％，報７２６４點。科指升

１﹒４％報４２４９點。

騰訊（００７００）大升３﹒６％報３６６﹒４元，美團（０３６９０）炒高４﹒３％、京

東（０９６１８）升４％；阿里巴巴（０９９８８）升０﹒５％。海底撈（０６８６２）彈升

９﹒９％，為全日表現最好藍籌。聯想集團（００９９２）跌４﹒２％，為表現最差藍籌。



＊出動１２舉措，滬指重上３２００關＊



中證監、國資委、全國工商聯三部門發布通知，提出１２條舉措支持上市公司發展，維護資

本市場穩定，鼓勵和支持社保、養老金、信託、保險和理財機構將更多資金配置於權益類資產，

增加資本市場投資，特別是優質上市公司的股票投資；鼓勵上市公司回購股份用於股權激勵及員

工持股計劃，支持符合條件的上市公司為穩定股價進行回購；堅持「房住不炒」，支持上市房企

積極向新發展模式轉型。

祖國股市昨日（１１日）遭遇小股災，今早再進一步下跌，午後維穩盤出動，金融、白酒板

塊拉漲，外資全日從陸股通淨流入Ａ股９１﹒３７億元人民幣，規模創近兩周新高。滬綜指午後

由跌倒升，尾盤企穩三千二，收報３２１３﹒３３點，升１﹒４６％。深成指全日升２﹒０５％

，創業板指更漲２﹒５％。

早段成交偏悶，午後交投氣氛有好轉，全日兩市成交９１６５億元人民幣，但仍較上日成交

減少４﹒９％。



＊傷害市場還是倒逼精品，內地重發遊戲版號＊



國家新聞出版署時隔超過８個月後，１１日重啟發放國產遊戲版號，本次獲批的４５款遊戲

中，５款為客戶端遊戲（電腦遊戲），一款Ｓｗｉｔｃｈ主機遊戲，其餘３９款均為移動遊戲（

手遊），包含心動公司（０２４００）的《派對之星》、創夢天地（０１１１９）的《小心火燭

》及百度（０９８８８）旗下《進擊的兔子》。金山軟件（０３８８８）旗下西山居開發的電腦

遊戲《劍網３緣起》、游族網絡（深：００２１７４）手遊《少年三國志：口袋戰役》、三七互

娛（深：００２５５５）的《夢想大航海》等等。

消息利好，雖然騰訊、網易（０９９９９）旗下遊戲沒在本批名單內，網易（０９９９９）

仍升４﹒２％，金山軟件升４％，騰訊升３﹒６％，創夢天地（０１１１９）升２﹒４％，百度

升０﹒９％，心動公司升０﹒２％。

今次已非內地首次長時間停發遊戲版號，四年前內地遊戲業一片生機勃勃的時候，當局自

２０１８年３月突然開始停發任何遊戲版號，導致業界進入冰河期，部分中小型遊戲廠商撐不下

去倒閉，結果去到翌年４月當局又重新放出了審批通過名單，但審批速度相較以往大幅放緩，令

遊戲賽道一時之間難以恢復，部分遊戲廠商改為出海爭取海外市場，當時官媒把遊戲審批收緊稱

為倒逼遊戲精品化，結果遭到遊戲愛好者的批評。

盡管有財經分析指，當局今次重新發放版號，肯定了遊戲行業過去８個月以來的整改效果，

遊戲行業整體有望回暖。不過，資金對一個行業的信任並非評論人的一兩句說話就可以重拾，毫

無預兆及緩衝的監管只會讓從業者及投資者望而卻步。



＊懶理樓市寬鬆措施，內房物管受壓＊



天津於近日發布《關於購買首套住房和保障性住房提取住房公積金有關問題的通知》，購買

首套住房和保障性住房除職工本人及配偶外，職工及配偶雙方父母也可申請提取住房公積金。此

外，位於湖北咸寧、荊門、黃石、宜昌等四地區下調房貸利率，下調最多的達到５６個基點。

另一方面，從南京市溧水區已調整限購政策，當中外地戶籍居民無須提交社保或個稅證明，

即可在溧水區購買一套商品房，政策已於本周開始實施。

內地多個地區推出措施撐樓市，但內房物管股整體受壓。中海外（００６８８）跌１﹒７％

；華潤置地（０１１０９）下滑０﹒５％；萬科（０２２０２）降１﹒９％；龍湖

（００９６０）跌０﹒６％；碧桂園（０２００７）挫２﹒９％；旭輝（００８８４）插

４﹒７％；越秀地產（００１２３）跌２﹒２％。

物管股方面，碧桂園服務（０６０９８）挫１﹒９％；中海物業（０２６６９）挫３﹒５％

；正榮服務（０６９５８）跌５﹒１％；融創服務（０１５１６）下滑３﹒２％。

ＲＥＤＤ引述消息報道，世茂集團（００８１３）一間子公司上海世茂股份提議將本月可回

購的一隻境內私募債券，延長一年。公司還提出將債券票面利率從３﹒７％上調至４﹒７％。有

關債券票息３﹒７％、２０２３年到期，原於在４月２６日可回購，上海世茂股份已建議兌付５

億元人民幣債券的１０％，剩餘本金則延期一年。



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