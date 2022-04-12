【Ａ股維穩】三部門發布１２舉措支持上市公司發展，維穩資本市場

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》中證監、國資委、全國工商聯三部門發布

通知，提出１２條舉措支持上市公司發展，維護資本市場穩定。舉措包括，鼓勵和支持社保、養

老金、信託、保險和理財機構將更多資金配置於權益類資產，增加資本市場投資，特別是優質上

市公司的股票投資。鼓勵回購、審慎減持，支持上市房企轉型等。



＊支持上市房企積極向新發展模式轉型＊



《關於進一步支持上市公司健康發展的通知》稱，堅持「兩個毫不動搖」，對各類市場主體

一視同仁，不設置任何附加條件和隱形門檻，營造公平競爭的市場環境。支持民營企業依法上市

融資、併購重組，完善民營企業債券融資支持機制，激發民營企業的活力和創造力，充分發揮民

營上市公司在穩定增長、促進創新、增加就業、改善民生方面的重要作用。

堅持「房住不炒」，依法依規支持上市房企積極向新發展模式轉型，加強自身風險管理，密

切關注市場形勢和行業變化，嚴格防範、妥善化解各類風險，促進房地產行業良性循環和健康發

展。

落實好疫情影響嚴重地區企業、疫情防控領域企業通過資本市場融資、並購重組等支持性政

策安排。免除上市公司２０２２年上市初費和年費、網絡投票服務費等費用，減輕企業負擔。



＊鼓勵大股東在股價大跌時增持，審慎制定減持計劃＊



《通知》並稱，鼓勵上市公司回購股份用於股權激勵及員工持股計劃。支持符合條件的上市

公司為穩定股價進行回購。依法支持上市公司通過發行優先股、債券等多種渠道籌集資金實施股

份回購。

鼓勵大股東、董監高長期持有上市公司股份，在本公司股票出現大幅下跌時積極通過增持股

票的方式穩定股價。審慎制定減持計劃，嚴格遵守關於減持的披露、數量、價格、時間要求，規

範、有序減持。

支持上市公司結合本公司所處行業特點、發展階段和盈利水平，增加現金分紅在利潤分配中

的比重，與投資者分享發展紅利，增強廣大投資者的獲得感。

上市公司大股東要審慎增加股票質押，金融機構要穩妥把握新增股票質押業務，對於觸及平

倉線或發生違約的股票質押融資，督促金融機構與上市公司股東積極溝通、協商，通過補充質押

品、擔保品以及採取其他增信措施、展期等方式，穩妥處置股票被強制平倉風險。

