  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

12/04/2022 08:13

【Ａ股維穩】三部門發布１２舉措支持上市公司發展，維穩資本市場

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》中證監、國資委、全國工商聯三部門發布
通知，提出１２條舉措支持上市公司發展，維護資本市場穩定。舉措包括，鼓勵和支持社保、養
老金、信託、保險和理財機構將更多資金配置於權益類資產，增加資本市場投資，特別是優質上
市公司的股票投資。鼓勵回購、審慎減持，支持上市房企轉型等。

＊支持上市房企積極向新發展模式轉型＊

　　《關於進一步支持上市公司健康發展的通知》稱，堅持「兩個毫不動搖」，對各類市場主體
一視同仁，不設置任何附加條件和隱形門檻，營造公平競爭的市場環境。支持民營企業依法上市
融資、併購重組，完善民營企業債券融資支持機制，激發民營企業的活力和創造力，充分發揮民
營上市公司在穩定增長、促進創新、增加就業、改善民生方面的重要作用。
　　堅持「房住不炒」，依法依規支持上市房企積極向新發展模式轉型，加強自身風險管理，密
切關注市場形勢和行業變化，嚴格防範、妥善化解各類風險，促進房地產行業良性循環和健康發
展。
　　落實好疫情影響嚴重地區企業、疫情防控領域企業通過資本市場融資、並購重組等支持性政
策安排。免除上市公司２０２２年上市初費和年費、網絡投票服務費等費用，減輕企業負擔。
　
＊鼓勵大股東在股價大跌時增持，審慎制定減持計劃＊
　
　　《通知》並稱，鼓勵上市公司回購股份用於股權激勵及員工持股計劃。支持符合條件的上市
公司為穩定股價進行回購。依法支持上市公司通過發行優先股、債券等多種渠道籌集資金實施股
份回購。
　　鼓勵大股東、董監高長期持有上市公司股份，在本公司股票出現大幅下跌時積極通過增持股
票的方式穩定股價。審慎制定減持計劃，嚴格遵守關於減持的披露、數量、價格、時間要求，規
範、有序減持。
　　支持上市公司結合本公司所處行業特點、發展階段和盈利水平，增加現金分紅在利潤分配中
的比重，與投資者分享發展紅利，增強廣大投資者的獲得感。
　　上市公司大股東要審慎增加股票質押，金融機構要穩妥把握新增股票質押業務，對於觸及平
倉線或發生違約的股票質押融資，督促金融機構與上市公司股東積極溝通、協商，通過補充質押
品、擔保品以及採取其他增信措施、展期等方式，穩妥處置股票被強制平倉風險。

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話12/04/2022
【虛幣世界】比特幣跌穿四萬美元，受美股拖累
香港政情11/04/2022
【特首選戰】李家超會見政黨解釋施政理念　聽取不同意見撰寫政綱
中國故事11/04/2022
《神州經脈》通脹數據高預期　中美十年債利差倒掛　A場再陷震盪
財經熱話11/04/2022
舜宇3月出貨數據欠佳　花旗力撐難阻股價急插
專訪11/04/2022
【專訪】陶冬：烏克蘭危機兼美聯儲加息格局　圓匯急貶（有片）
專訪11/04/2022
【即市專訪】鄧聲興：港股雙重打擊　呢個板塊要避！（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 2：屋企解悶有咩計？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金