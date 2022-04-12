【新冠肺炎】國務院：做好貨運物流暢通，嚴禁擅自關閉高速公路

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》國務院應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情聯

防聯控機制印發通知要求，各地區、各部門全力保障貨運物流特別是醫療防控物資、生活必需品

、政府儲備物資、郵政快遞等民生物資和農業、能源、原材料等重要生產物資的運輸暢通，切實

維護人民群眾正常生產生活秩序。對疫情防控措施層層加碼、簡單實行「一刀切」勸返、違規設

置防疫檢查點、擅自阻斷運輸通道的，要通過通報、約談等方式督促有關方面加快整改；對於嚴

重影響貨運物流暢通、造成物資供應短缺或中斷的，要依法依規嚴肅追究有關地方、單位和人員

的責任。



＊確保交通主幹線暢通，嚴禁擅自阻斷或關閉高速公路＊



通知提出，要全力暢通交通運輸通道，及時解決路網阻斷堵塞等問題，確保交通主幹線暢通

。嚴禁擅自阻斷或關閉高速公路、普通公路、航道船閘。不得擅自關停高速公路服務區、港口碼

頭、鐵路車站和航空機場，或擅自停止國際航行船舶船員換班。因出現確診或密接人員等情況確

需關停或停止的，應報經省級聯防聯控機制批准後方可實施；

關停航空機場涉及跨省航班或國際航班運行的，應按規定報國務院有關部門或國務院審批。

要提前向社會公布關停信息，關停後要積極採取措施盡快恢復。



＊不得隨意限制貨運車輛和司乘人員通行＊



通知稱，各地區要根據貨運車輛和司乘人員實際行程、是否涉疫等情況，精准實施通行管理

。不得隨意限制貨運車輛和司乘人員通行，不得以車籍地、戶籍地作為限制通行條件，不得簡單

以貨車司乘人員、船員通信行程卡綠色帶＊號為由限制車輛船舶的通行、停靠。

司乘人員體溫檢測正常且４８小時內核酸檢測陰性證明、通行證、健康碼、通信行程卡（「

兩證兩碼」）符合要求的，要及時放行。



＊保障重點物資和郵政快遞通行，防止郵件積壓＊



涉疫地區所在省份的省級聯防聯控機制應根據本地疫情防控形勢和重點物資運輸需求，建立

健全重點物資運輸車輛通行證制度，交通運輸部要會同有關部門指導各地做到統一格式、全國互

認；要暢通辦理渠道，明確辦理條件、程序、範圍、渠道和時效，實行網上即接即辦，確保辦理

便捷。要充分發揮區域統籌協調機制作用，加快推進京津冀、長三角、珠三角、東北三省、成渝

等重點區域貨運物流保通保暢協同聯動。

封控區內的港口企業應提前安排作業人員進駐港口，實行封閉管理。對來自涉疫地區的內貿

船舶，實行非必要不下船、非必要不登輪，推行非接觸式作業，確保港口運行正常。對涉疫地區

港口碼頭、鐵路車站、航空機場的集疏運貨運車輛，各地區要實行場區－公路通行段－目的地全

鏈條的閉環管理和點對點運輸，確保港口碼頭等集疏運暢通。

要將郵政、快遞作為民生重點，切實保障郵政、快遞車輛通行；指導電商平台和快遞企業提

高作業場地精准防控水平；有條件的地區可增設無接觸投遞設施，防止出現郵件快件積壓等情況

。



＊研究制定保障鐵路、港口、機場、航運等作業人員上崗的措施＊



鼓勵有條件的地區為貨車司機、船員等交通運輸從業人員提供免費核酸檢測服務。要為因疫

情滯留在封閉區域、防疫檢查點、公路服務區等地的貨車司乘人員、船員提供餐飲、如廁等基本

生活服務，確保各項服務措施及時有效落實。涉疫地區要研究制定保障鐵路、港口、機場、航運

等作業人員上崗的措施，並為其通勤提供必要保障。

各地區、各部門要全面落實小規模納稅人免徵增值稅、實施留抵退稅，以及緩繳養老、失業

、工傷保險費等政策。引導金融機構創新符合交通運輸業特點的動產質押類貸款產品，盤活車輛

等資產，對信用等級較高、承擔疫情防控和應急運輸任務較多的運輸企業、個體工商戶加大融資

支持力度。

