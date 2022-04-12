《中國要聞》內地遊戲版號重啟發放，４５款獲批，騰訊網易無份

《經濟通通訊社１２日專訊》內地去年開始著手監管遊戲行業，為避免青少年沉迷網遊，除

了限制打機時間，又暫緩審批遊戲版號，時隔超過８個月後，終於確定重啟遊戲版號發放。國家

新聞出版署昨日（１１日）公布新一批國產遊戲版號名單，版號發放涉及４５款遊戲，審批時間

顯示為４月８日，惟未見騰訊（００７００）、網易（０９９９９）旗下遊戲在本批名單內。

本次獲批的４５款遊戲中，５款為客戶端遊戲（電腦遊戲），一款Ｓｗｉｔｃｈ主機遊戲，

其餘３９款均為移動遊戲（手遊）。上述名單包含心動公司（０２４００）的《派對之星》、創

夢天地（０１１１９）的《小心火燭》及百度（０９８８８）旗下《進擊的兔子》。金山軟件

（０３８８８）旗下西山居開發的電腦遊戲《劍網３緣起》、游族網絡（深：００２１７４）手

遊《少年三國志：口袋戰役》、三七互娛（深：００２５５５）的《夢想大航海》也榜上有名。



＊分析認為遊戲行業修復節點已至＊



２０２１年對於遊戲行業而言可謂嚴冬。受到版號核發暫緩與未成年人保護政策的雙重壓力

，遊戲板塊的估值一路跌至多年以來的低位。如今版號重啟，內媒引述多位分析師表示，從中長

期來看，遊戲行業的估值修復拐點已經到來，未來遊戲行業的發展應當往更加高科技的方向去探

索。不過，也有分析師指出，隨著遊戲版號核發數量的收緊成為常態，將倒逼遊戲公司提升遊戲

質量，這也是促進行業走向高質量發展的一條重要路徑。（ｊｔ）

