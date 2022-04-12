【數據解讀】官媒：財策是今年穩增長亮點，寬鬆不應過度依賴信貸

《經濟通通訊社１２日專訊》人行最新公布的３月信貸數據普遍超預期，其中，社會融資規

模增量為４﹒６５萬億元（人民幣．下同），比上年同期多１﹒２８萬億元，環比２月多增

３﹒４６萬億元或２﹒９倍，亦顯著多於市場預期的增３﹒７萬億元。２０２２年一季度社會融

資規模增量累計為１２﹒０６萬億元，比上年同期多１﹒７７萬億元。

不少分析認為，３月及一季度新增信貸社融規模從總量看表現強勁，反映出宏觀政策加大經

濟穩增長、穩定信用擴張的靠前發力；不過，從信用擴張的結構看，實體企業、居民的投資、消

費等需求不足的問題依然存在，說明穩增長政策適時加力仍有必要。

官媒《證券時報》評論認為，鑒於中美利差時隔１２年一度出現倒掛，現階段，市場期待的

ＭＬＦ降息和降準等政策雖有利於加大金融對實體經濟的支持，但也有可能會增加內外部保持均

衡的難度。在外部防通脹、內部穩增長的複雜形勢下，財政政策擴張將是今年穩增長的亮點，相

比之下，今年貨幣放鬆不應該過度依賴信貸擴張，人行單純依靠總量調控手段的可能性有所下降

，結構性工具的重要性增加。（ｗｌ）

