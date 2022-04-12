【數據解讀】３月新增信貸表現理想，分析：結構仍令人不安

《經濟通通訊社１２日專訊》在短期貸款和票據融資帶動下，３月人民幣貸款增加３﹒１３

萬億元（人民幣．下同），同比多增３９５１億元，環比更多增１﹒９萬億元或１﹒５４倍。同

時，隨著地方債發行節奏的加快，３月社會融資規模增量為４﹒６５萬億元，比上年同期多

１﹒２８萬億元，環比多增３﹒４６萬億元或２﹒９倍。兩項數據均大幅超過市場預期。

光大銀行金融市場部宏觀研究院周茂華表示，３月新增貸款表現理想，但結構仍有待改善。

澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬亦指，信貸結構仍令人不安，因短期貸款過多，企業中長貸和

居民抵押貸款依舊較弱。



＊金融機構加大助企紓困政策效果有所顯現＊



周茂華指出，３月新增貸款超預期，一是國內企業在農曆春節後開工；二是國內引導金融機

構加大助企紓困政策持續發力，效果有所顯現。而３月社融遠超預期，主要是表內、表外融資同

比多增，以及地方政府專項債發行前置。他又認為，未來將綜合運用降準、降息及結構工具，在

確保貨幣供應合理適度情況下，引導金融機構繼續合理讓利實體經濟，優化信貸結構。

目前國際地緣政治不穩，疊加國內疫情散發帶來多地封控，令原本疲弱的中國經濟雪上加霜

。邢兆鵬表示，改善信貸結構將成為決策者的主首要任務，人行應會在這方面付出更多努力，而

非單純增加信貸總量，當局已開始向目標行業增加再貸款。（ｗｌ）

