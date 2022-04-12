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即市新聞

12/04/2022 15:04

【Ａ股維穩】維穩發動外資流入逾９０億，滬綜指收升１﹒４６％

　　《經濟通通訊社１２日專訊》Ａ股市場昨日（１１日）遭遇小股災，今早再進一步下跌，午
後維穩盤出動，金融、白酒板塊拉漲，外資全日從陸股通淨流入Ａ股９１﹒３７億元（人民幣．
下同），規模創近兩周新高。滬綜指午後由跌倒升，尾盤企穩三千二，收報３２１３﹒３３點，
升１﹒４６％。深成指全日升２﹒０５％，創業板指更漲２﹒５％。
　　早段成交偏悶，午後交投氣氛有好轉，全日兩市成交９１６５億元，但仍較上日成交減少
４﹒９％。
　　中證監、國資委、全國工商聯三部門發布通知，提出１２條舉措支持上市公司發展，維護資
本市場穩定，鼓勵和支持社保、養老金、信託、保險和理財機構將更多資金配置於權益類資產，
增加資本市場投資，特別是優質上市公司的股票投資；鼓勵上市公司回購股份用於股權激勵及員
工持股計劃，支持符合條件的上市公司為穩定股價進行回購；堅持「房住不炒」，支持上市房企
積極向新發展模式轉型。

＊券商保險成維穩大軍，順豐季績佳股價漲＊

　　監管支持上市公司發展，鼓勵和支持社保、養老金、信託、保險和理財機構將更多資金配置
於權益類資產。維穩為重，券商股拉升，中銀證券（滬：６０１６９６）漲停，中金公司
（滬：６０１９９５）升５﹒１％，光大證券（滬：６０１７８８）升４﹒９％，廣發証券
（深：０００７７６）升３﹒７％，中信建投（滬：６０１０６６）升３﹒４％。保險股同漲，
中國人壽（滬：６０１６２８）升２﹒５％，中國人保（滬：６０１３１９）升２﹒２％，新華
保險（滬：６０１３３６）升１﹒４％。
　　順豐控股（深：００２３５２）發布第一季業績預告和３月經營簡報，公司預計錄得季度盈
利９﹒５億至１１億元，相比起上年同期的虧損９﹒８９億元，表現可謂大翻身，公司預計第一
季實現扣非後淨利８﹒５億元至１０億元。順豐控股全日價升５﹒７％，報５２﹒３元。

＊遊戲股盼冰河期結束，石油股早段跌午後穩＊

　　國家新聞出版署時隔超過８個月後，昨日重啟發放國產遊戲版號，本次獲批的４５款遊戲中
，５款為客戶端遊戲（電腦遊戲），一款Ｓｗｉｔｃｈ主機遊戲，其餘３９款均為移動遊戲（手
遊），獲批版號的游族網絡（深：００２１７４）漲停，吉比特（滬：６０３４４４）同升
２﹒６％，惟三七互娛（深：００２５５５）跌２％。
　　其他遊戲股亦回暖，冰川網絡（深：３００５３３）漲兩成漲停，中科雲網
（深：００２３６６）、大晟文化（滬：６００８９２）、名臣健康（深：００２９１９）集體
升一成漲停。
　　中國多個城市疫情升溫，廣州加強防控，市民非必要不得離開廣州，市場擔憂全球最大石油
入口國中國將進一步減少需求，美元亦持續強勢，油價跌穿１００美元關，回到２月水平。石油
股早段走跌午後回穩，中國石油（滬：６０１８５７）跌０﹒７％，中國石化
（滬：６０００２８）揚０﹒２％。（ｅｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　４１７９﹒９７　　＋１﹒９５　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３２１３﹒３３　　＋１﹒４６　　　　４２２４﹒５６　　
　　深證綜合指數　　２０４７﹒８８　　＋１﹒８１　　　　４９３９﹒７６　　
　　上證Ｂ股指數　　　２８９﹒１７　　＋０﹒９５　　　　　２﹒９１　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１０５３﹒２４　　＋１﹒２９　　　　　０﹒６１　　　　
　　上證１８０指數　８９１８﹒８１　　＋１﹒６３　　　　　　　　　　　　　
　　上證３８０指數　５６９４﹒８５　　＋１﹒２１　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　１１７５６﹒３８　＋２﹒０５　　　　　　　　　　　　　
　　中小創新指數　　２２９０﹒１９　　＋１﹒５４　　　　　　　　　　　　　
　　深圳創業板指數　２５２３﹒６９　　＋２﹒５０　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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