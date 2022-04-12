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即市新聞

12/04/2022 16:51

【聚焦人幣】人幣即期收跌１２點報６﹒３７１１，三連跌創兩周低

　　《經濟通通訊社１２日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒３７１１，
較上個交易日４時３０分收盤價跌１２點子，三連跌，且創３月２９日以來兩周新低。全日在
６﹒３６５８至６﹒３７４８之間波動。
　　離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）則走強，目前漲１２２點子，報６﹒３７７７。
　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３７９５，較上個交易日跌１５０點子，
止步三連漲，創近一周最低，上個交易日報６﹒３６４５。

＊料中國貨幣政策維持寬鬆，利差仍擾動市場情緒＊

　　交易員稱，美國通脹數據公布前美指重新站上１００關口，人民幣略承壓；短期美元強勢及
中美利差收窄料繼續對匯價造成壓力，不過境內結匯需求仍會限制回調幅度。他們並表示，近期
俄烏戰事推高能源價格，美國３月通脹或創多年來新高，這將強化美國聯儲局積極收緊政策的預
期，而中國貨幣政策料維持寬鬆立場，利差仍有收窄空間料擾動市場情緒。
　　光大證券宏觀團隊認為，本輪聯儲局貨幣緊縮周期中，中國經常項下資金流出壓力可能依舊
弱於資本項下，考慮到中美實際利差仍處於較高水平，並且國內股市已經進行了深度調整，資本
項下資金流出壓力也會明顯小於２０１５－２０１６年。年內人民幣匯率大概率仍會維持雙向波
動，但波動性將會有所增強，美元兌人民幣中間價將在６﹒３－６﹒８之間震盪。（ｊｔ）

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