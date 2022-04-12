【人行操作】人行２００億逆回購利率持平，今日投放２００億元

《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行今日進行的２００億元（人民幣．下同）７天期逆回
購，中標利率持平２﹒１％。公開市場今日投放２００億元。
中銀證券全球首席經濟學家管濤表示，目前中國降準、降息的空間依然存在，兩項工具可以
交叉使用或疊加使用；在穩增長的背景下，預計專項債二季度發行快節奏仍將延續，基建投資將
成為拉動經濟穩增長的重要抓手。（ｃａ）
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