【數據前瞻】疫情擾動，機構料３月進出口增速續降，貿易順差大縮

《經濟通通訊社１２日專訊》海關總署將於明日（１３日）公布中國３月進出口數據。據《

路透》綜合１９家機構預估中值顯示，３月國內疫情反彈、且主要波及的是東部沿海省份，疫情

和封控措施必然對出口相關經濟活動造成擾動，俄烏衝突也給全球經濟帶來負面衝擊，預計３月

以美元計價出口同比增速降至１３％，將是２０２０年１０月以來最低增速（今年１－２月出口

同比增１６﹒３％）。

與此同時，需求走弱也影響進口，不過大宗商品價格上行將形成一定支撐，預計３月美元計

價進口同比增８％，為２０２０年１２月以來最低水平（今年１－２月進口同比增１５﹒５％）

。機構料當月貿易順差將從上月的歷史高點１１５９﹒５億美元回落至２２４億美元，為去年３

月以來最低。

瑞銀首席中國經濟學家汪濤稱，儘管據報深圳和上海的港口仍維持正常運營，到３月疫情對

物流和生產帶來擾動，可能影響外貿增長表現。不過，中信證券首席宏觀分析師程強指出，３月

八大樞紐港口外貿集裝箱吞吐量同比增長３﹒９％，較２月加快１﹒２個百分點；春節過後，外

貿集裝箱業務呈現逐漸恢復狀態。考慮到港口本身有出口貨源儲備，預計疫情對外貿出口整體影

響較有限。（ｗｌ）

