【上海特寫】搶菜、核酸……我的居家抗疫實錄

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１２日上海專電》「叮鈴鈴……叮鈴鈴……」我摸到床頭的

手機，睡眼惺忪地按停鬧鐘，現在是早上５：５８分，還有兩分鐘就要開始今日的第一輪搶菜大

戰。我起身拿起手機，點開叮咚買菜，快速流覽一下前一天早已加入購物車的食物，蔬菜、牛肉

、水果、豆腐都有了，走到客廳尋找ＷＩＦＩ信號最強的地方，等待六點整的到來。當手機顯示

６：００那一刻，我瞬間精神起來，眼睛緊盯屏幕，不停地按購物車下方的結賬按鈕。眼看著時

間一分鐘一分鐘地過去，我每次點擊換來的都是「系統繁忙」，似乎永遠無法到達支付頁面。

６：１０分，手機界面顯示出今日所有外送時段「已約滿」，宣告我第一輪搶菜的失敗。

我打開微信群組，看到鄰居們有的搶到了菜在曬單，有的在抱怨著已經連續幾日搶不到了，

我又點開了居委會的最新通知，看看今天要下樓做核酸還是在家里做抗原自測。安排完今天的防

疫流程後，我打開電腦開始一天的工作，同時等候８點半開啟的第二輪搶菜活動。



＊各地封控致生鮮平台運力不足＊



自３月１０日起，我所居住的社區在毫無預警的情況下開始實行封閉管理，中間短暫解封過

一天，但不到２４小時又消無聲息地再度封閉，令所有街坊鄰居措手不及。所幸最初封閉的十幾

天，快遞和外賣仍在正常運作，居家隔離的我並未感到有什麼不便。

在３月２７日上海宣布「鴛鴦鍋」式的封控以來，所有超市、外賣、快遞全都關閉，居民主

要的購物渠道就是叮咚買菜、盒馬鮮生、每日優先、美團買菜等生鮮平台。而許多外送小哥都被

封在了自己的小區里，生鮮平台運力顯著不足，只能在固定的時間點開放有限的購買名額。



＊團購自救，以物換物＊



此次疫情中最讓人感到焦慮的並不是疫情本身，而是上海不斷變化的防疫政策。

起初，上海實行的是精細化防疫政策，即哪里出現疫情就將哪裏封閉１４天，範圍可以小到

一間奶茶鋪，這一政策的目的是不影響大多數人的正常生活。奈何此次奧密克戎毒株傳播速度極

快，人力追蹤病毒的速度完全趕不上病毒傳播的速度，以至於最後發現感染面已經成幾何倍數增

加，因此即便上海一再強調「不會封城」，結果最後還是不得不選擇了封城。

隨著封城時間的延長，各大生鮮平台愈發不堪重負，因此居民紛紛發起自救行動，比如組團

直接向廠商訂貨或是鄰里間互相買賣、以物換物等。每天下午工作之餘，我便開始留意起微信群

組里的各個採購團，這些都是小區居民自發組織的，由一名團長負責與廠商聯絡採購事宜，有的

群組採購米麵油，有的採購蔬菜水果，還有肉類、魚類、麵包吐司、生活用品等等應有盡有。

靠著各大團長的支持，以及偶爾幸運地在生鮮平台上買到幾單食品，我的居家隔離生活尚算

物資充裕。在各個群組中採購食物的時候，我也會留意群組里有沒有需要幫助的鄰居，看到有人

需要鹽、需要洗潔精，我就會把家里多餘物資拿給他們，鄰居們也會回饋一些水果、紙巾之類的

，每做完一筆「以物換物」的交易，突然覺得鄰里間的關係又親近了許多。

另外，我所在的小區居委會還可以為居民提供「蔬菜盲盒」和「肉類盲盒」，各三十元人民

幣一份，每三天可以購買一次，但具體是什麼蔬菜和肉類要拿到手才知道。在搶不到生鮮平台的

菜或者團購失敗時，居委會的肉菜盲盒至少可以保障自己有一餐飯吃。在居家隔離的期間，我還

收到了兩次政府物資，有蔬菜、掛麵、午餐肉、大米等，也略微充實了一下自家的雪櫃。



＊正常生活仍未回歸＊



１１日上海發布了新的政策，將全市分為三個區域分級管控，分別是封控?、管控?、防範

?。其中，封控區將實施７天封閉管理＋７天居家健康監測；管控區實施７天居家健康監測，人

不出小區；防範區則允許居民區內流動，但嚴格限制人員聚集規模。不過短期內，無論身處在哪

個區，搶菜、團購、核酸依然佔據著每個上海人的生活。

