【ＦＯＣＵＳ】馬斯克落棋推特，「社媒之戰」引遐想

【ＦＯＣＵＳ】剛剛榮登推特（Ｔｗｉｔｔｅｒ）第一大股東的「鋼鐵人」馬斯克

（Ｅｌｏｎ Ｍｕｓｋ），加入董事會的劇情驚現大反轉，引發該位全球首富未來敵意收購，乃

至就言論自由開啟權利遊戲的猜想。以特立獨行著稱的馬斯克心思難測，但看看被稱為人類歷史

上「ｔｈｅ ｆｉｒｓｔ ｓｏｃｉａｌ ｍｅｄｉａ ｗａｒ」的俄烏戰爭，以及美國總統拜

登開設ＴｉｋＴｏｋ帳戶爭取年輕人支持中期選舉……Ｂｉｇ Ｔｅｃｈ影響力無庸置疑。



＊拒入董事會，或為方便繼續增持＊



說到藍色飛鳥ｌｏｇｏ的社交媒體巨頭推特，可謂無人不知。當木頭姐Ｃａｔｈｉｅ

Ｗｏｏｄ年初起將約１５４０萬股持股陸續減持至最新約１３０萬股時，首富馬斯克卻自１月

３１日起每日密密買入，最終以７３５０萬股一舉登上單一大股東，９﹒２％持股比例遠超

Ｔｗｉｔｔｅｒ創始人Ｊａｃｋ Ｄｏｒｓｅｙ的２﹒２５％。

不過，有關馬斯克順理成章加入推特董事會的預期，卻慘食檸檬；其周一並向ＳＥＣ（美國

證交會）提交更新表格，從似乎以「被動投資者（ｐａｓｓｉｖｅ ｉｎｖｅｓｔｏｒ）」自居

，修改為「激進投資者（ａｃｔｉｖｉｓｔ ｉｎｖｅｓｔｏｒｓ）」。分析就指，馬斯克拒加

入董事會是規避１４﹒９％的持股上限限制，為將來繼續增持甚至敵意收購留下方便之門。

市場測算，若馬斯克想獲得推特控制權，需收購至少額外４億股股票，涉資至少１５３億美

元，以其身家高達２１９０億美元計，似乎只是杯水車薪。



＊Ｔｈｅ ｆｉｒｓｔ ｓｏｃｉａｌ ｍｅｄｉａ ｗａｒ＊



頗富戲劇性的是，馬斯克的增持舉動令特朗普的支持者紛紛高呼「Ｂｒｉｎｇ Ｔｒｕｍｐ

ｂａｃｋ」，而他以部分頂級大Ｖ鮮有更新推文質疑「Ｉｓ Ｔｗｉｔｔｅｒ ｄｙｉｎｇ？

」，以及聲稱「６９﹒４２０％的統計數據是錯的」，更令未來推特將如何大手變革浮想連篇。

何解馬斯克鍾情推特？拋開他跟Ｆａｃｅｂｏｏｋ小扎的私人恩怨，看中社媒Ｂｉｇ

Ｔｅｃｈ無遠弗屆的影響力恐才是真正原因。以俄烏戰爭為例，跟人們３０年前緊跟ＣＮＮ的鏡

頭了解海灣戰爭不同，今時今日人人都可借手中的智能手機實時拍攝、上傳社交媒體，被稱作人

類歷史上「ｔｈｅ ｆｉｒｓｔｓｏｃｉａｌ ｍｅｄｉａ ｗａｒ」。

鑑於此，主打短視頻的ＴｉｋＴｏｋ╱抖音上月以超過６３００萬下載量，蟬聯全球非遊戲

類Ａｐｐ下載榜冠軍；拜登旗下的非營利組織Ｂｕｉｌｄｉｎｇ Ｂａｃｋ Ｔｏｇｅｔｈｅｒ

近日亦開設ＴｉｋＴｏｋ賬戶，冀在中期選舉爭取Ｚ世代支持。

圖像、影片再加上算法，發布者的視角足以影響敘事、左右觀點，中央網信辦本周就牽頭開

展「清朗：２０２２年算法綜合治理」專項行動，重點檢查具有較強「輿論屬性」或「社會動員

能力」的大型網站、平台及產品。馬斯克的大棋似呼之欲出。

