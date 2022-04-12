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即市新聞

12/04/2022 09:15

【聚焦人幣】內媒熱議中美國債利差倒掛，人幣大幅貶值風險可控

　　《經濟通通訊社１２日專訊》中美１０年期國債利差出現倒掛，為２０１０年來首次。截至
４月１１日收市計，１０年期中國國債活躍券收益率報２﹒７４０２％，１０年期美國國債收益
率上行５﹒５個基點至２﹒７６％。
　　內媒熱議中美國債利差倒掛，《中國證券報》引述多家機構指出，中美利差倒掛可能仍會持
續一段時間，但中國貨幣政策「以我為主」的取向不會發生變化，未來可能在工具選擇及操作節
奏上更加靈活精準。對於投資者最關心的是否會引起人民幣匯率貶值以及跨境資本流出等問題，
機構認為，未來人民幣匯率可能面臨一定的貶值壓力，但出現大幅貶值的風險可控。
　　《上海證券報》引述分析指，面臨外部約束，內地貨幣政策的重心在於寬信用，結構性貨幣
政策工具將挑起大梁。目前證券投資項下的跨境資金波動仍在正常及可控範圍之內，無需過度擔
憂。考慮到通脹因素中美實際利差仍為正，政策還有一定自主空間，並不需要擔心人民幣大幅貶
值。

＊不會發生大規模資本外流＊

　　內地《經濟日報》引述業內人士認為，中美１０年期國債利差倒掛的直接原因是美債利率在
貨幣政策加速收緊預期催化下再次衝高，根本原因在於疫後中美兩國經濟復甦節奏與貨幣政策出
現分化。
　　中國郵政儲蓄銀行研究員婁飛鵬認為，目前出現倒掛是經濟周期和貨幣政策周期錯位所致，
預計中國貨幣政策仍將以我為主，根據國內經濟形勢進行調整。考慮到目前股市、債市投資者結
構中外資佔比較低，以及剔除通脹後的實際收益率因素，預計不會發生大規模資本外流。
　　中銀證券全球首席經濟學家管濤表示，當前美國正遭遇４０年一遇的高通脹，而國內通脹水
平比較溫和。美國貨幣政策的重心在「防脹」，國內貨幣政策正在圍繞「穩增長」發力，這是中
美國債收益率利差進一步收縮的主因。
　　東方金誠研究發展部分析師白雪認為，中美國債利差收窄帶來的匯率貶值壓力有限。人民幣
匯率受到多重因素驅動，中國進出口態勢、中美關係等更具影響力。退一步說，即便中美國債利
差倒掛會對人民幣形成階段性貶值壓力，這一壓力也相對有限。監管部門有充分的政策工具進行
調控，包括重啟逆周期調節因子、強化跨境資金流動宏觀審慎監管等措施。（ｃａ）

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