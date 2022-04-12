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12/04/2022 09:18

【新冠肺炎】廣州新增３８宗本土確診，９個地鐵站停止服務

　　《經濟通通訊社１２日專訊》廣州出現新一輪新冠病毒本土疫情，４月１０日１４時至１１
日１８時，廣州新增３８宗新冠病毒陽性感染者，包括確診病例２７宗，無症狀感染者１１宗。
廣州海珠區、番禺區南村鎮部分區域劃定封控區、管控區和防範區。
　　廣州市衛生健康委副主任、新聞發言人陳斌表示，從以上感染者情況可以看出，新增本土感
染者大多是在管控區域或重點人員中主動排查發現，流調顯示與之前公布的病例存在關聯。根據
疫情防控需要，廣州市養老院、福利院等特殊場所機構，高三師生、批發市場、貨運和快遞從業
人員，以及防疫工作人員、志願者等重點人群，將提高核酸檢測頻次。
　　廣州地鐵昨日（１１日）通報，接政府部門通知，因疫情防控需要，自２０２２年４月１１
日１４：００起，廣州地鐵二號線江夏站停止對外服務、列車不停站運行。截止到目前，廣州地
鐵共９個站點停止對外服務：二號線三元里、飛翔公園、白雲公園、白雲文化廣場、江夏，八號
線上步、聚龍、石潭、小坪。其中，八號線終點站為聚龍的短線列車調整為同德。
　　另外，廣州官方微博賬號發布闢謠信息，指「北京路步行街封閉，所有商舖即時黃碼．以及
「海珠有５０宗，比白雲還多」均為謠言。（ｃａ）

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