《匯市縱橫－蕭啟洪》魑魅魍魎

《匯市縱橫》魑魅魍魎這個詞在今天大多數演繹為壞人的意思，但其實古時是說一些妖怪。

魑是山林之中瘴氣化成的妖怪，魅是山中兇猛的怪獸變化而成，魍是一種水怪，生活在水中且全

身發黑，魎則是山中石頭幻化而成的。而古今演繹一致的是此四字通常用來形容一些害人的東西

，令人聞風喪膽！筆者不敢否定鬼怪之說，因世上確實還有很多不能解釋的事件，只是我們不應

將凡不能解釋的事便以鬼神之說套之，否則人類進步便止於此了！



筆者舉個例子說明，以前看到行雷閃電，因其強大威力非人類所能製造，因此便有了雷神和

電神的猜想。有些人還定時候供奉、跪拜期望兩神能網開一面及保佑（力量大的在不作惡之餘大

家還希望它能保護我們）。但在科學發達的現在，我們知道打雷及閃電是大自然中的帶電氣團碰

撞所形成的！然後，颱風、地震等等自然現象一一揭開神秘的面紗，為人類在征服天空及海洋提

供了有力的條件。



魑魅魍魎亦出現在金融市場，首先在疫情方面，全球確診例已接近５億，病死例超６００萬

，病死率約為１﹒２５％，這個數字已經較兩年前的２﹒５％跌了一半，即說病毒殺傷了已大幅

減低，向風土病又邁進了一步。世界各國應對措施不一，一邊廂快速開放，另一邊廂堅持動態清

零。兩個都為世界經濟帶來隱患，開放的說經濟復甦加快將帶動通脹上升，同時內地封城將會影

響供應鏈而導致物價上升，總之都會帶動通脹。



俄烏戰爭已進入差不多一個半月，在談判稍為有希望時，又傳出俄軍疑在烏境內進行屠殺平

民的消息，當然俄軍否認，但卻令和平解決的難度增加。西方各國均向俄方加強制裁，當中以美

國最為積極。因俄烏為天然資源（含糧食）的出口國，因此在制裁威脅下，能源及即食品價格將

進一步上升。因此通脹壓力上升。



美聯儲上周一再重申其對抗通脹的決心，市場對於５月份美聯儲加息５０基點高唱入雲。同

時也將啟動縮表，市場估計他們將會以每月約１０００億的速度縮表，即１年約１萬億的收縮。

若按我們估計超額儲備為３萬億計算，實質影響將會在２０２５年出現。同時，美聯儲的資產負

債表規模亦需３－４年才回復疫情前的水平！消息傳出後，美國國庫券收益曲線在上周初倒掛後

（２－１０年），又回復正向。似乎市場對美國會不會在短期內步入衰退還是舉棋不定。但長期

則較為肯定，因５－１０年仍然倒掛！



面對此魑魅魍魎市況，筆者想指出，世界的局勢發展似乎會推動物價進一步上升，但如筆者

對上幾篇文章分析，供應端拉動的通脹等於加息，在消費者頭上劈一刀，若再加上美聯儲的急速

加息，即再劈一刀，美國的消費者的底子需十分堅固才能不死。這亦是最近的經濟數據提供的畫

面。就業十分亮麗，雖然勞工不斷返回勞動市場，但工資仍以５﹒６％的高速增長。但筆者同時

看到美國消費開始有減慢的跡象。即說美國經濟疫後復甦強勁，工資增長令財富下流，過去１年

消費增長推動通脹上升。但若消費真的減慢，這個模式能否持續就很難說，若美聯儲落藥過猛，

美國經濟快速步入衰退是大概率事件。情況就如１９８０－９０年代，聯邦基金利率曾高見

２０％，１０多年間美國確認衰退３次，每次１－２年！



說到縮表，如筆者的分析，縮表的初期確實會令到市場再走高一波，但當市場想到，縮表等

於加息，超額準備金仍多及美國政府的超過３０萬億負債，說要加速縮表並不是完全沒有風險的

。其實，美國政府的負債已經達到其ＧＤＰ的１﹒３倍，先進國家中只有日本（２﹒２５倍）、

意大利（１﹒５５倍）及希臘（２倍）超過美國。而當長息加快上升對於美國政府每年的利息負

擔的增加，確實並不可以輕鬆應付。遑論如何增加政府開支推動經濟持續復甦云云？



撥開迷霧看清魑魅魍魎的真相，我們略見曙光，美國利率的上升幅度及速度取決於美國經濟

增長（即美國消費能力的持續，供應鏈及俄烏問題並不能導致需求端推動的通脹）強度及韌度了

。其實美聯儲並不傻，擺出鷹派是預期管理，目的希望可以加少幾次息，令美國消費者挨少兩刀

，美國政府減輕一點利息負擔，到時皆大歡喜。唯一的風險還是通脹進一步飆升而導致市場情緒

失控。當此情況，美國利息上升孰過猛孰不足，讀者再仔細思考。跟大家的分享希望能使魑魅魍

魎無所遁形於光天化日之下了！



＊本周策略＊



日圓：前周建議候低於１２２﹒００買入美元兌日圓已於１２４﹒５０平倉，獲利２５０點

子。

離岸人民幣：本周建議候高於６﹒４０００沽出美元兌離岸人民幣，目標６﹒３２００，止

蝕６﹒４５００。

澳元：本周建議候低於０﹒７３８０買入澳元兌美元，目標０﹒７５８０，止蝕

０﹒７２５０。



《招商永隆銀行環球金融市場部總經理 蕭啟洪》



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