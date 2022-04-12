《珠玉之論－陳鳳珠》憧憬內地次季落實更多扶持政策

《珠玉之論》受內地疫情嚴峻及國際商品價格上漲等因素影響，內地的３月份居民消費價格

指數同比上升１﹒５％，環比則持平，而工業品出廠價格指數按年上漲８﹒３％，高過市場預期

。本周內地將公布一系列經濟數據，預期首季經濟增長或放緩，但通脹仍然受控，因此憧憬內地

或會於短期內推出更多扶持措施。



日前國務院會議表示要適時靈活運用多種貨幣政策工具，加大對實體經濟的支持，包括加大

穩健貨幣政策的力度，保持流動性合理充裕，並增加支農支小再貸款，用市場化法治化辦法促進

金融機構向實體經濟合理讓利。國務院或研究採取金融支持消費和有效投資的措施，優化保障性

住房金融服務，保障重點項目建設融資，推動製造業中長期貸款較快增長。除此之外，會議更提

到必須加大紓困和就業兜底的保障力度，對餐飲、零售、旅遊、民航等特困行業，於次季實施暫

緩繳納養老保險費，緩解中小微企業及個體工商戶的資金壓力。



由於國內外環境面臨較大不確定性，預期內地於次季將加大穩增長力度，地方專項債剩餘額

度或會加快下達，而人行或會適時降準或降息，推動更多資金落入實體經濟。一旦降準或降息，

內房、內需消費等行業或會受支持，而今年內地將會增加基建投資，料有助帶動原材料及製造業

的發展。《安里資產管理有限公司投資組合經理 陳鳳珠》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股票



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