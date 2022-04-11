《股壇解碼－戴名》美匯易升難降，思摩爾（６９６９）窮途末路

《股壇解碼》上周二（５日）美國的ＩＳＭ非製造業指數略低於預期但環比仍然上升，由於

美國約８０％為服務業，數據顯示美國整體內需增長仍然強勁，服務業後市走向強勁的同時亦不

能不提防聯儲局的加息步伐，市場普遍預期今年美國的通脹將創４０年來新高的８％至８﹒５％

之間而聯儲局將加息最少２﹒５％，加上每月縮表規模為９５０億都支持美匯指數一直高走，美

國長短債息差出現收窄，甚至有可能出現倒掛的情況，這些因素都為美股下半年添上不明朗因素

，從期權倉位看美股應該在年中創新高後走軟，投資者現階段可趁低吸納。



＊敗局已定＊



環球焦點仍然圍繞俄羅斯和烏克蘭戰況，由於基輔久攻不下，俄軍在別無選擇的情況下轉攻

烏東地區，由於烏東地區主要是俄羅斯人，相信普京此舉志在為退兵做舖墊而並非真正的要併吞

烏東地區，此次俄烏事件令到全球大部分國家紛紛圍剿俄羅斯，相信未來全球國家將出現埋堆站

隊的情況而局勢將走向兩極化，英國在此次的事件中盡顯領導風範，假以時日極有可能挑戰美國

的霸主地位。



＊節節失守＊



剛公布的財新服務業採購指數值較之前的５０﹒２大跌至４２，市場普遍認為數據急跌是封

城檢疫所致，但服務業的不景氣除了因為封城以外，經濟環境下滑也是關鍵因素之一，消費力的

減弱才是對服務業影響最直接的原因。專家估計單單上海封城一個月便減少內地整體

ＧＤＰ０﹒２％，而且上海封城對中國的出口和半導體業做成重大打擊，加上上周末（９日）全

國超過１０個省份的高速公路的出入口受管控，服務站亦需要全面關閉，此舉雖能有效堵截疫情

擴散，但亦令物流業一蹶不振，相信整個中國經濟可能面對倒退１０年的境況。



＊反彈在望＊



上周大戶果然益街坊先殺牛證，恒指上周五（８日）當天下試預測支持位２１３８４點附近

的２１５６８點然後見底回升，由於前周建倉的即月２４０００點認購期權並沒有出現平倉跡象

，加上從２２６００點開始的認購期權陸續建倉，相信即月底位已見，本周估計會反覆上試阻力

位２３６７９點，但投資者要留意的是國內受到疫情影響，國企指數短期內可能和恒指出現背馳

走勢。香港自４月１日解除英美航班禁飛令後首周只有１３８班航班抵港，較前一星期的３１３

班大跌１７５班，數據顯示回港的人數並不如政府原先預期解封後會有大量人員回流香港，假設

情況一直沒有改善的話，這些已流走家庭或人員對香港的經濟復甦將起了嚴重的打擊。



＊股票簡評＊



思摩爾國際（０６９６９）主要從事研究、設計、生產，銷售電子霧化設備和電子霧化組件

，集團的產品分為三個類別，包括封閉式電子霧化設備，開放式電子霧化設備和電子霧化組件，

出口業務遍及５０多個海外國家和地區（主要包括歐美和日本等國家）。集團亦製造用於醫療或

娛樂用途的ＣＢＤ（大麻二酚）和ＴＨＣ（四氫大麻酚）霧化的電子霧化設備中的電子霧化組件

，最近國家煙草專賣局發表電子煙管理辦法，當中明確規定電子煙本質上也是香煙，從今年５月

１日起除不能賣給１８歲以下人士外，禁止銷售除煙草口味外的電子煙和可自行添加霧化物的電

子煙，電子煙的興起主要是透過口味的多元化和市場包裝成不屬於香煙的定位來吸引年輕人，受

到相關法例的監管，去年大升１倍的國內銷售總額將可能出現大幅倒退，而思摩爾國際的國內業

務佔總銷售約４０％，加上全球對電子煙的監管越來越嚴，集團的業務只會日漸萎縮，雖然股價

從５２周高位６１﹒８元一直下跌至上周五收市的１７﹒３６元（５２周最低１４﹒２２元）已

累積不少跌幅，但以業務的發展空間和盈利能力來說，１６倍的ＰＥ和現價仍然處於過高的位置

，合理買入價應該在１０元附近。

《資深市場人士 戴名》



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