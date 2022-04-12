【國安立法】美國國務院要求港府釋放區家麟

《經濟通通訊社１２日專訊》警方國安處拘捕資深傳媒人區家麟，涉嫌串謀發布煽動刊物。

據了解，事件與立場新聞案有關。美國國務院發言人普萊斯（Ｎｅｄ Ｐｒｉｃｅ）在

Ｔｗｉｔｔｅｒ發帖指，新聞工作並非罪行，呼籲香港政府釋放區家麟和所有其他因行使基本自

由而被囚人士。

他又表示，香港作為一個自由全球金融中心的地位，取決於信息和意見自由流動。（ｃｌ）

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