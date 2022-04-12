【香港政情】民主黨財困資金僅夠營運至年底，推網店冀籌三百萬元

《經濟通通訊社１２日專訊》民主黨在社交媒體發文指，過去一年，該黨全力支援在囚黨友

及離任區議員，現時黨內資金僅足以營運至今年底，所以民主黨正推出網上商店，希望籌得

３００萬元，用作未來一年營運資金。

民主黨網店暫時出售共１３款產品，包括前主席劉慧卿的明信片套裝、布袋、徽章及信紙連

信封套裝等。（ｃｌ）（ｚｚ）

