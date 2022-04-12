【北水炒Ｄ乜】淨流入１３﹒１億人幣，買美團沽李寧

《經濟通通訊社１２日專訊》昨日（１１日）恒指低開１８３點，報２１６８８點。最高跌
１８３點報２１６８８點，最低跌７３９點報２１１３２點。恒指收報２１２０８點，跌６６３
點或３﹒０３％。
按額度計算，北水全日淨流入１３﹒１億元人民幣，減少２２﹒９％。北水淨買入最多的個
股依次是美團（０３６９０）、中國海洋石油（００８８３）、安踏體育（０２０２０）；淨賣
出最多的依次是李寧（０２３３１）、華潤啤酒（００２９１）、騰訊控股（００７００）。
主板成交１２２２﹒８２億元增加１８﹒６％。其中港股通成交２８２﹒４億元，佔總成交
２３﹒１％。
美團跌５﹒７５％報１４７﹒５元，北水淨買入３﹒７億元；中國海洋石油跌４﹒２９％報
１１﹒１６元，北水淨買入３﹒１億元；安踏體育跌４﹒５９％報８５﹒２５元，北水淨買入
２﹒２億元。
李寧跌５﹒７１％報５７元，北水淨賣出２﹒５億元；華潤啤酒跌６﹒０４％報４２元，北
水淨賣出２﹒３億元；騰訊控股跌４﹒３３％報３５３﹒６元，北水淨賣出２﹒２億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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美團 （０３６９０） ３﹒７２
中國海洋石油 （００８８３） ３﹒０８
安踏體育 （０２０２０） ２﹒１６
中國神華 （０１０８８） １﹒４１
中國移動 （００９４１） ０﹒９４
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淨賣出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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李寧 （０２３３１） －２﹒４８
華潤啤酒 （００２９１） －２﹒３０
騰訊控股 （００７００） －２﹒２３
贛鋒鋰業 （０１７７２） －１﹒８９
建設銀行 （００９３９） －１﹒６５
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