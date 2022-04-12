《日入而息》李家超指已爭取逾七百張提名，騰訊領港股彈１１０點

《今天重點》

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李家超拜訪中國企業協會，今總結情況決定何時報名；李家超下午與約百名選委舉行兩場網上公

開交流會；李家超與選委交流，新地恒地冀房屋土地政策拆牆鬆綁；李家超：已爭取逾７００張

提名票，明天報名參選特首

任志剛：美國透過貨幣武器化達到政治目的手段瘋狂

邱騰華稱若本地遊團友做快測，考慮放寬每團人數限制

本港新增１４３３宗確診，核酸檢測陽性７３５宗

疫情擾動，機構料３月進出口增速續降，貿易順差大縮

賀一誠稱疫下博企堅持「不裁員」基本原則值得肯定；疫情反覆，對「五?一」旅客量不樂觀

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《即日市況》

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恒指高收１１０點報２１３１９，科指升５８點報４２４９

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《深滬股市》

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維穩發動外資流入逾９０億，滬綜指收升１﹒４６％

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《美元匯價》

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美匯仍有上漲動能，維持逢低買入

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《公司業績》

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匯控（００００５）將於本月２６日召開會議審議首季盈利公布

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《公司資訊》

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大家樂（００３４１）啟動首個食物援助計劃，首年總資助１２００萬元

香港生力啤（００２３６）廣州生力破產申請被拒

虛擬險企ＯｎｅＤｅｇｒｅｅ獲投行接洽ＳＰＡＣ上市

Ｐｒｅｎｅｔｉｃｓ與鄭志剛ＳＰＡＣ合併獲批，料５月中美國上市

「股神」拍檔芒格大手減持阿里巴巴

中銀香港（０２３８８）今年投資回報較低且波幅大，籲均衡配置資產對沖風險

恒地（０００１２）映築最快月內加推

貿易通（００５３６）上季受疫情影響較疫情初期小，對ＧＥＴＳ業務審慎樂觀

渣打料今年ＧＳＳＳ債券發行達１﹒７萬億美元，按年升５２％；渣打與利奧達成首筆可持續發

展表現掛勾貿易融資信貸及對沖交易

財新表示建行（００９３９）深圳分行原行長王業失聯，該行今年獲罰２６０萬

中國銀行（０３９８８）３００億人幣減記型無固定期限資本債券今日發行完畢

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《國企紅籌》

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重慶機電（０２７２２）重視股份價值，將採取維護股東利益方案

潤地（０１１０９）３月總合同銷售額跌１９﹒８％至２０９億元人民幣

中廣核新能源（０１８１１）首季完成發電量按年增１﹒１％

中國光大水務（０１８５７）擬發行第三期本金１０億元人民幣中期票據

廈門港務（０３３７８）已完成發行本金總額為６億元人民幣超短期融資券

中糧家佳康（０１６１０）首季生豬出欄量按年增４５％至１１６萬頭

城建設計（０１５９９）首季重要項目中標共計２﹒１２億元人民幣

長汽（０２３３３）旗下魏牌加價，咖啡系車型最多加１﹒２萬元人民幣

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《神州民企》

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據報中國忠旺（０１３３３）大股東劉忠田旗下鋁企逃稅遭美國罰款１８億美元

傳融創（０１９１８）美元債持有人未收到利息款

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《中國要聞》

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疫情擾動，機構料３月進出口增速續降，貿易順差大縮

上海一季度個人住房貸款較年初增加１６３億元

習近平在海南五指山市考察調研

北京將發放超３億綠色節能消費券，涵蓋２萬多件商品

上海１４億元江景寫字樓變身方艙，提供３５００床位

ｖｉｖｏ小米等十家企業啟用ＣＮ和中國域名

京東物流上海部分站點恢復運力仍緊張，正招募增援

北京表示「十四五」末電動汽車充電樁將達７０萬個

深圳今日頭條科技有限公司註冊資本增超３９％

３月新增信貸表現理想，分析：結構仍令人不安

人行２００億逆回購利率持平，今日投放２００億元

中交ＲＥＩＴ公眾配售比例不足１％，惟吸金超千五億

官媒表示財策是今年穩增長亮點，寬鬆不應過度依賴信貸

北京發布２７項措施，深化醫療保障制度改革

南京六合區限購鬆綁，外地戶籍可購房一套

廣州要求住房租賃從業者設租金監管帳戶，倡按月收租

蘇州放鬆二手房調控：限售５年變３年、限購放鬆

首季離島免稅購物額同比增８﹒４％，３月因疫情轉降

多間銀行下調個人帳戶線上交易限額，光銀降至１萬元

穆迪對中國銀行體系展望穩定：環境趨弱但流動性平穩

支付寶退出螞蟻智服股東，新增螞蟻未來並全資持股

上財調查指一季度上海消費者購房意願創歷史第二高點；一季度上海投資者信心減弱

上海一季度人民幣存款增加２５２０億元

斯里蘭卡暫停償還國家債務，中國使館籲公民注意安全

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒３％失萬七，報１６９９０點

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《其他消息》

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區家麟涉嫌串謀發布煽動刊物獲准保釋

古思堯否認煽動意圖行為罪，案件暫定６月開審

外交部駐港公署反對美干預，稱新聞自由非犯罪通行證

美國國務院要求港府釋放區家麟

民主黨財困資金僅夠營運至年底，推網店冀籌３００萬元

曾俊華加入ＳｔａｓｈＡｗａｙ顧問委員會

李頌然及馬嘉駿等５人獲委任為資深大律師

「扮打針」串謀欺詐案再多兩人被控，明日提堂

李家超拜訪中國企業協會，今總結情況決定何時報名

李家超與選委交流，新地恒地冀房屋土地政策拆牆鬆綁

選管會表示去年立法會選舉地區直選有約２﹒７萬張白票和廢票

賀一誠稱爭取更多地方政府到澳門發債

本港中小企３月營商指數回升，物流地產及飲食業較佳

陳積志稱已有初步共識全運會爭取在香港舉辦受市民歡迎的比賽項目

港府延長啟德郵輪碼頭營運商租用碼頭年期５年

美聯料４月二手住宅成交五千宗，較首季月均高近八成

深股通額度全日用近６６億元，外資結束連續四日淨流出；滬股通額度全日用近５８億，外資流

入９１億創近兩周高

信銀國際推出零售綠色債券「七免」優惠

澳洲會計師公會料未來兩季本港中小企經營復甦，將出現報復式消費

花旗集團委任伍燕儀為環球財富管理業務亞太區主管

通訊辦昨日到深水埗視察電話智能卡實名制落實情況

金融壹賬通與Ｐｉｓｍｏ建立戰略合作夥伴關係

ＭａｉＣａｐｉｔａｌ獲批管理投資高達１００％虛擬資產基金組合

證監會禁止中國通海證券前持牌代表潘在勇重投業界２０個月

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《俄烏開戰》

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Ｇ２０月底開財長會，各國就是否排除俄羅斯陷分歧

ＯＰＥＣ警告歐盟，制裁俄羅斯或引發最嚴重石油危機

大摩料中國今年進口俄羅斯煤炭量將增３０％

美印首腦視像會議，拜登願助印度石油入口多元化

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《內房困局》

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傳世茂（００８１３）子公司建議將一隻境內私募債券延期一年

境外債違約觸境內債加速到期，陽光城再有８億債未償

據報華夏幸福多名境內債持有人已獲本金１﹒３％兌付

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《新冠肺炎》

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本港新增１４３３宗確診，核酸檢測陽性７３５宗

本港再多５９人染疫亡，第五波累計８６７３人離世

Ｌａｌａｍｏｖｅ為近二百社福機構運送１５萬件物資

上海昨增本土確診及無症狀感染２３３４２例

上海昨日出院和解除隔離人數逾６０００例

上海表示防範區不是「放飛區」，堅持非必要不外出

中國斥美將滬總領館人員撤離問題政治化，提嚴正交涉

交通部表示合理設公路防疫檢查點，實行「日報告」制度

內地新增本土及無症狀回落至２﹒４萬宗上海仍佔最多

吉林疫情趨緩，長春多區基本實現社會面動態清零

台灣單日新增５５１宗本土病例，再創今年新高

國務院表示做好貨運物流暢通，嚴禁擅自關閉高速公路

國家衛健委表示繼續堅持動態清零總方針不猶豫、不動搖

國家郵政局表示切實做好郵政快遞業保通保暢工作

外展隊學護疑誤為學生打空針，衞生署跟進稱事主無礙

廣州新增３８宗本土確診，９個地鐵站停止服務

快測陽性率低於預期，或因疫情好轉或響應市民比例低

日本疫情進入第７波，首現Ｏｍｉｃｒｏｎ ＸＥ病例

港鐵周五起加強列車服務，文憑試期間增早上額外班次

無症狀能否居家？中國疾控表示不及時治療存擴散風險

理大研發便攜式新冠檢測儀，靈敏度媲美核酸檢測

美國務院要求非緊急政府僱員撤離上海總領事館領區

蔡若蓮稱學生無快測不可上課，校長倡已打針者隔日測

調查指本港中小企有信心戰勝疫情，需加強對科技投資

邱騰華稱若本地遊團友做快測，考慮放寬每團人數限制

集邦諮詢表示供應鏈物流受阻加劇ＯＤＭ廠內長短料問題

食衞局料本財年採購疫苗並推行接種計劃涉款９０億元

賀一誠稱疫下博企堅持「不裁員」基本原則值得肯定；疫情反覆，對「五?一」旅客量不樂觀

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