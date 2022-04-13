《日出而作》ＣＰＩ指數創四年新高，美股輕微下挫

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



（點） （點） （％）

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紐約道瓊斯 ３４２２０﹒３６ 跌 ８７﹒７２ ０﹒２６

標普５００ ４３９７﹒４５ 跌 １５﹒０８ ０﹒３４

納斯達克 １３３７１﹒５７ 跌 ４０﹒３８ ０﹒３０

倫敦富時１００ ７５７６﹒６６ 跌 ４１﹒６５ ０﹒５５

法蘭克福ＤＡＸ １４１２４﹒９５ 跌 ６７﹒８３ ０﹒４８

巴黎ＣＡＣ ４０ ６５３７﹒４１ 跌 １８﹒４０ ０﹒２８

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﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１２５﹒５８，歐元兌美元

１﹒０８００



《公司業績》

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東駿（０８３８３）中期純利升２６％至６４７萬令吉，不派息

亞洲聯網科技（００６７９）售中海油及中移動股份，料賺１８２１萬元

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《公司資訊》

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亞洲實業（０１７３７）租葵涌倉庫，使用權資產值１７９０萬元

華夏文化（０１５６６）擬２供１籌８４５２萬元，供股價折讓４２％

香港科技探索（０１１３７）３月交易額７﹒２億元，環比跌１６％

復星國際（００６５６）逾７億美元售保險商ＡＴＧ料蝕７９００萬美元

富豪國際（０００７８）８４４０萬元投資數碼資產銀行Ｓｙｇｎｕｍ

民生銀行（０１９８８）發行今年首期金融債券，籌２００億人幣

渣打（０２８８８）倫敦再回購約１７１萬股，總值８８７０萬元

創業集團（０２２２１）拓真空多效膜蒸餾技術，總投資１﹒６億美元

中基長壽科學（００７６７）獨立非執董譚浩亮辭任

中海油（００８８３）Ａ股發行網上申購約４１５倍

匯控（００００５）倫敦再斥４﹒５８億元回購近８６０萬股

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《國企紅籌》

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北京燃氣藍天（０６８２８）違規漏報收購，代價超額１﹒９億人幣

歸創通橋（０２１９０）大直徑皮腔內血管成形球囊擴張導管獲准上市

伊泰煤炭（０３９４８）凱達煤礦納入國家重點保供煤礦

啟明醫療（０２５００）可擴張生物干瓣完成首例應用人體臨床試驗

東風（００４８９）逾３７億人幣悉數增持標緻雪鐵龍金融

愛得威建設（０６１８９）去年虧損擴至５﹒８億人幣，不派息

中信証券（０６０３０）首季純利逾５２億人幣升逾１％

中國船舶租賃（０３８７７）首季純利４﹒７億元，同比升６９％

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《神州民企》

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旭輝控股（００８８４）執董兼控股股東８７３萬元增持２００萬股

德信中國（０２０１９）回購本金額１００萬美元票據，或續回購

天利控股（００１１７）獲廣州法院判應擁受爭議專利

萬咖壹聯（０１７６２）主席兼控股股東高弟男近４７萬增持百萬股

中國旭陽（０１９０７）行使授權，將斥最高３億元回購股份

綠葉製藥（０２１８６）利斯的明醫阿爾茨海默病上市申請獲受理

神州數字（０８２５５）全年虧損擴至８８２８萬人幣，不派息

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《中國要聞》

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內地電子煙強制性國家標準１０月實施

中證監表示鼓勵創新工具優化民企融資環境

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《內房困局》

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官媒報道４月以來已有１４城市包括蘇州等鬆綁購房政策

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《匯市走勢》

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聯儲局暗示６月縮表，美匯指數重上１００

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《國際要聞》

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紐約地鐵繁忙時段爆槍擊案２９人受傷

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《新冠肺炎》

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上海昨日新增２﹒

６萬例本土確診和

無症狀感染

疫情管控令貨物積

壓，上海海關急出

招加速報關及提離

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《特首選戰》

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李家超今早將到中

環報名參選行政長

官

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