《日出而作》ＣＰＩ指數創四年新高，美股輕微下挫

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
（點） （點） （％）
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紐約道瓊斯 ３４２２０﹒３６ 跌 ８７﹒７２ ０﹒２６
標普５００ ４３９７﹒４５ 跌 １５﹒０８ ０﹒３４
納斯達克 １３３７１﹒５７ 跌 ４０﹒３８ ０﹒３０
倫敦富時１００ ７５７６﹒６６ 跌 ４１﹒６５ ０﹒５５
法蘭克福ＤＡＸ １４１２４﹒９５ 跌 ６７﹒８３ ０﹒４８
巴黎ＣＡＣ ４０ ６５３７﹒４１ 跌 １８﹒４０ ０﹒２８
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﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１２５﹒５８，歐元兌美元
１﹒０８００
《公司業績》
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東駿（０８３８３）中期純利升２６％至６４７萬令吉，不派息
亞洲聯網科技（００６７９）售中海油及中移動股份，料賺１８２１萬元
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《公司資訊》
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亞洲實業（０１７３７）租葵涌倉庫，使用權資產值１７９０萬元
華夏文化（０１５６６）擬２供１籌８４５２萬元，供股價折讓４２％
香港科技探索（０１１３７）３月交易額７﹒２億元，環比跌１６％
復星國際（００６５６）逾７億美元售保險商ＡＴＧ料蝕７９００萬美元
富豪國際（０００７８）８４４０萬元投資數碼資產銀行Ｓｙｇｎｕｍ
民生銀行（０１９８８）發行今年首期金融債券，籌２００億人幣
渣打（０２８８８）倫敦再回購約１７１萬股，總值８８７０萬元
創業集團（０２２２１）拓真空多效膜蒸餾技術，總投資１﹒６億美元
中基長壽科學（００７６７）獨立非執董譚浩亮辭任
中海油（００８８３）Ａ股發行網上申購約４１５倍
匯控（００００５）倫敦再斥４﹒５８億元回購近８６０萬股
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《國企紅籌》
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北京燃氣藍天（０６８２８）違規漏報收購，代價超額１﹒９億人幣
歸創通橋（０２１９０）大直徑皮腔內血管成形球囊擴張導管獲准上市
伊泰煤炭（０３９４８）凱達煤礦納入國家重點保供煤礦
啟明醫療（０２５００）可擴張生物干瓣完成首例應用人體臨床試驗
東風（００４８９）逾３７億人幣悉數增持標緻雪鐵龍金融
愛得威建設（０６１８９）去年虧損擴至５﹒８億人幣，不派息
中信証券（０６０３０）首季純利逾５２億人幣升逾１％
中國船舶租賃（０３８７７）首季純利４﹒７億元，同比升６９％
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《神州民企》
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旭輝控股（００８８４）執董兼控股股東８７３萬元增持２００萬股
德信中國（０２０１９）回購本金額１００萬美元票據，或續回購
天利控股（００１１７）獲廣州法院判應擁受爭議專利
萬咖壹聯（０１７６２）主席兼控股股東高弟男近４７萬增持百萬股
中國旭陽（０１９０７）行使授權，將斥最高３億元回購股份
綠葉製藥（０２１８６）利斯的明醫阿爾茨海默病上市申請獲受理
神州數字（０８２５５）全年虧損擴至８８２８萬人幣，不派息
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《中國要聞》
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內地電子煙強制性國家標準１０月實施
中證監表示鼓勵創新工具優化民企融資環境
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《內房困局》
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官媒報道４月以來已有１４城市包括蘇州等鬆綁購房政策
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《匯市走勢》
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聯儲局暗示６月縮表，美匯指數重上１００
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《國際要聞》
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紐約地鐵繁忙時段爆槍擊案２９人受傷
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《新冠肺炎》
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上海昨日新增２﹒
６萬例本土確診和
無症狀感染
疫情管控令貨物積
壓，上海海關急出
招加速報關及提離
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《特首選戰》
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李家超今早將到中
環報名參選行政長
官
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