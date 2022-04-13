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即市新聞

13/04/2022 07:46

《日出而作》ＣＰＩ指數創四年新高，美股輕微下挫

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　　　　　　　　　（點）　　　　　（點）　　（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　紐約道瓊斯　　　　３４２２０﹒３６　跌　８７﹒７２　０﹒２６
　　標普５００　　　　　４３９７﹒４５　跌　１５﹒０８　０﹒３４
　　納斯達克　　　　　１３３７１﹒５７　跌　４０﹒３８　０﹒３０
　　倫敦富時１００　　　７５７６﹒６６　跌　４１﹒６５　０﹒５５
　　法蘭克福ＤＡＸ　　１４１２４﹒９５　跌　６７﹒８３　０﹒４８
　　巴黎ＣＡＣ　４０　　６５３７﹒４１　跌　１８﹒４０　０﹒２８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　　　　﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１２５﹒５８，歐元兌美元
１﹒０８００
　
　　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　東駿（０８３８３）中期純利升２６％至６４７萬令吉，不派息　　　　
　　亞洲聯網科技（００６７９）售中海油及中移動股份，料賺１８２１萬元
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　亞洲實業（０１７３７）租葵涌倉庫，使用權資產值１７９０萬元　　　
　　華夏文化（０１５６６）擬２供１籌８４５２萬元，供股價折讓４２％　
　　香港科技探索（０１１３７）３月交易額７﹒２億元，環比跌１６％　　
　　復星國際（００６５６）逾７億美元售保險商ＡＴＧ料蝕７９００萬美元
　　富豪國際（０００７８）８４４０萬元投資數碼資產銀行Ｓｙｇｎｕｍ　
　　民生銀行（０１９８８）發行今年首期金融債券，籌２００億人幣　　　
　　渣打（０２８８８）倫敦再回購約１７１萬股，總值８８７０萬元　　　
　　創業集團（０２２２１）拓真空多效膜蒸餾技術，總投資１﹒６億美元　
　　中基長壽科學（００７６７）獨立非執董譚浩亮辭任　　　　　　　　　
　　中海油（００８８３）Ａ股發行網上申購約４１５倍　　　　　　　　　
　　匯控（００００５）倫敦再斥４﹒５８億元回購近８６０萬股　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

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　　北京燃氣藍天（０６８２８）違規漏報收購，代價超額１﹒９億人幣　
　　歸創通橋（０２１９０）大直徑皮腔內血管成形球囊擴張導管獲准上市
　　伊泰煤炭（０３９４８）凱達煤礦納入國家重點保供煤礦　　　　　　
　　啟明醫療（０２５００）可擴張生物干瓣完成首例應用人體臨床試驗　
　　東風（００４８９）逾３７億人幣悉數增持標緻雪鐵龍金融　　　　　
　　愛得威建設（０６１８９）去年虧損擴至５﹒８億人幣，不派息　　　
　　中信証券（０６０３０）首季純利逾５２億人幣升逾１％　　　　　　
　　中國船舶租賃（０３８７７）首季純利４﹒７億元，同比升６９％　　
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　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　旭輝控股（００８８４）執董兼控股股東８７３萬元增持２００萬股
　　德信中國（０２０１９）回購本金額１００萬美元票據，或續回購　
　　天利控股（００１１７）獲廣州法院判應擁受爭議專利　　　　　　
　　萬咖壹聯（０１７６２）主席兼控股股東高弟男近４７萬增持百萬股
　　中國旭陽（０１９０７）行使授權，將斥最高３億元回購股份　　　
　　綠葉製藥（０２１８６）利斯的明醫阿爾茨海默病上市申請獲受理　
　　神州數字（０８２５５）全年虧損擴至８８２８萬人幣，不派息　　
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　　　　　　　　《中國要聞》　
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　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　內地電子煙強制性國家標準１０月實施　　
　　中證監表示鼓勵創新工具優化民企融資環境
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　　　　　　　　　　　《內房困局》　
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　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　官媒報道４月以來已有１４城市包括蘇州等鬆綁購房政策
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　　　　　　　　《匯市走勢》　
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　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　聯儲局暗示６月縮表，美匯指數重上１００
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　　　　　　　《國際要聞》　
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　　紐約地鐵繁忙時段爆槍擊案２９人受傷
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
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　　上海昨日新增２﹒
　　６萬例本土確診和
　　無症狀感染　　　
　　疫情管控令貨物積
　　壓，上海海關急出
　　招加速報關及提離
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　《特首選戰》　
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　　李家超今早將到中
　　環報名參選行政長
　　官　　　　　　　
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