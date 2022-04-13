《油金掠影》油價先跌後反彈逾６％重上百美元，金價走高

《經濟通通訊社１３日專訊》油價上個交易日跌穿每桶１００美元後見支持，隔晚反彈超過

６％，重返１００美元水平。石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）月報將今年全年石油需求增長預期下

調５０萬桶，至每日３７０萬桶以反映ＯＰＥＣ下調２０２２年的經濟前景。此外，周二（１２

日）上海宣布將１４日內無新增感染區域解除封控，轉為防範區，亦紓緩市場對中國石油需求的

擔憂。紐約期油飆約６﹒７％或６﹒３１美元，收報每桶１００﹒６０美元；布蘭特期油漲約

６﹒３％或６﹒１６美元，收報每桶１０４﹒６４美元。



＊３月ＣＰＩ增長符預期＊



美國３月ＣＰＩ按年升８﹒５％再創４０年新高，但大致符合市場預期。另外剔除能源和食

品後，３月核心ＣＰＩ按年升６﹒５％，更低於市場預期。紐約期金升１﹒４％或２７﹒９美元

，收報每盎司１９７６﹒１０美元。有分析指，３月ＣＰＩ正反映通脹見頂的跡象，更預期美國

聯儲局的加息進程會略為趨寬。

其餘貴金屬方面；白銀收高３％報每盎司２５﹒７４美元；鉑金微跌０﹒６％收報每盎司

９７２﹒４０美元；鈀金跌低２﹒６％收報每盎司２３５４﹒３０美元。（ｈｃ）

